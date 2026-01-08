Grok, el juguete roto de Elon Musk: La IA es tan "libre" que crea imágenes pedófilas

image El problema no es un error técnico dentro de la inteligencia artificial, sino la política deliberada de menos controles que propuso Elon Musk.

Según fuentes citadas por CNN y WIRED, dentro de xAI se presionó para relajar los sistemas de seguridad de Grok, casualmente cuando renunciaron varios responsables del área de seguridad y X redujo equipos encargados de confianza y moderación, algo que también había sido anticipado por The Information.

No fue ninguna falla técnica: fue una decisión de diseño sostenida en una idea ideológica.

Libertad vs. libertinaje: Lo que logró Elon Musk por no poner límites a Grok

A diferencia de otros modelos de IA, Grok no vive en una app aislada sino dentro de X (ex Twitter), una de las redes sociales más grandes del mundo, donde además muchas respuestas son públicas por defecto. Eso transformó prácticas que antes circulaban en lo privado (como el "digital undressing", osea sacarle la ropa a personas reales con IA) en algo visible para todo el mundo, viral y normalizado.

Investigadores de AI Forensics analizaron más de 20.000 imágenes generadas entre fines de diciembre y principios de enero y encontraron que el 53% mostraba a personas con poca ropa, el 81% eran mujeres y un 2% parecía incluir menores de edad. En algunos casos, los pedidos iban todavía más lejos: posiciones eróticas explícitas, violencia o fluidos sexuales. Y lo peor es que Grok lo concedía.

image Mientras varios reguladores y gobiernos reaccionan a esta catástrofe, Musk defiende una libertad que roza la negligencia.

Desde X y xAI se lavaron las manos. El propio CEO de X y Tesla escribió en su cuenta: "Cualquiera que use Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si lo sube". La cuenta de Seguridad de X agregó que actúan removiendo contenido, suspendiendo cuentas y colaborando con las autoridades. El problema es que las imágenes siguieron circulando mientras los reguladores ya estaban encima.

En otros lugares del mundo se vienen movilizando hace rato. Ofcom, el regulador británico, habló de "preocupaciones muy serias"; la Comisión Europea, India y Malasia abrieron investigaciones; en el Reino Unido, incluso un comité del Parlamento decidió dejar de usar X por considerar que ya no es compatible con las políticas contra violencia de género, según The Guardian. Y especialistas legales, como Riana Pfefferkorn del Stanford HAI, advirtieron que ni siquiera la famosa Sección 230 en Estados Unidos protege a las plataformas frente a delitos federales como la pederastia.

Grok no es un monstruo que se volvió loco y se desató. Es lo que pasa cuando la idea de "no censurar nada" termina siendo excusa para mirar para otro lado frente a abusos graves. Y ahí, más que la tecnología, hay que fijarse en quién la maneja y con qué prioridades.

