Newell's tiene un nuevo refuerzo en este mercado de pases. Un mercado de pases que lo encuentra activo, con nueva presidencia, nueva dupla técnica, nuevos futbolistas, salidas altisonantes y una necesidad urgente de revertir su muy mal presente, que ya se cargó a más de un ídolo. El flamante integrante del plantel, ahora, es Matías Cóccaro.
MARIDA CON EL FOLKLORE
Newell's repatrió uno de los futbolistas más picantes del fútbol argentino
Tras un paso por el exterior, Matías Cóccaro vuelve libre para sacar a Newell´s del pozo. Personalidad, folklore y goles para el Parque.
En Atlas jugó hasta antes de llegar a Newell´s, y sus números no fueron buenos. No disputa un partido desde principios de noviembre, y antes de eso solo acumuló puñados de minutos a lo largo de las fechas: 19 minutos, 11', 12', 8', 19', 8', 12'... muy poco rodaje para Matías Cóccaro.
A su vuelta del fútbol mexicano hacia Montreal, el delantero decidió, de común acuerdo con el club, finalizar el vínculo. En Argentina, Newell´s lo estaba esperando. Con nueva dupla técnica, Favio Orsi y Sergio Gómez vieron en él una pieza importante para empezar a construir su proyecto en tierras rosarinas.
Matías Cóccaro llega libre de la MLS y firma por 3 años con Newell's
"Firmará contrato por 3 años y llega con el pase en su poder después de rescindir con Montreal", confirmó César Luis Merlo, periodista especializado en el universo de los fichajes.
Así, regresa al fútbol argentino un jugador con carisma y picante. Con personalidad para cargarse al equipo al hombro -lo hizo jugando para el Globo-, Cóccaro también era uno de esos jugadores picantes; le gustaba subir el voltaje de los partidos, ya que en el terreno de la disputa verbal y las emociones revolucionadas se sentía cómodo.
El folklore del fútbol nacional celebra su retorno.
