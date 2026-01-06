Destino inesperado de Éver Banega: tenía ofertas de afuera, pero ahora es Halcón

3bee5b1b-b7e3-4f80-976e-6f59d2a340d9 Banega llegó a la Lepra a principios de 2024 FOTO NA: @Newells

Uno de esos entrenadores fue Mariano Soso, que llegó a completar apenas 9 partidos al frente del plantel. Soso, hoy DT de Defensa y Justicia, fue quien convenció a Éver Banega para llegar al Halcón de Varela.

2025_06_250609105-scaled Mariano Soso, DT del Halcón FOTO: (ARCHIVO)/ JUAN VARGAS.NA

El ex volante de la Selección Argentina, que fue campeón de Mundial Sub 20, medalla de oro en los JJ.OO de Pekín 2008, jugó las Copa América de 2011, 2015 y 2016 y también el Mundial de Rusia 2018, tiene un nuevo desafío. A pesar de las ofertas que tenía del exterior, en este mercado de pases se inclinó por jugar para Defensa y Justicia.

