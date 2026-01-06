Éver Banega tiene nuevo destino. Es Defensa y Justicia. Luego de un 2025 turbulento en Newell´s, el mediocampista tenía decidido no renovar su contrato -que vencía a fines de diciembre-, en un común acuerdo junto a la nueva dirigencia electa.
SORPRESA ABSOLUTA
Destino inesperado de Éver Banega: tenía ofertas de afuera, pero ahora es Halcón
Tras un ciclo agridulce en Newell´s y el recambio de autoridades en el club, Éver Banega se decidió. El llamado de un DT conocido fue clave para su llegada.
Ignacio Boero fue el flamante candidato que eligieron en las urnas los hinchas de la Lepra a mediados de diciembre. Su mandato, que tiene por delante reconstruir a un Newell´s muy golpeado a partir de 2026, no contará con Éver Banega.
Así lo había dicho Roberto Sensini, director deportivo de la nueva dirigencia, en la presentación de la dupla técnica Favio Orsi- Sergio Gómez. "Es una decisión de los dos, del jugador y del club. Ya hemos tomado esa decisión, así que lo quería informar porque van a hacer la misma pregunta varias veces", sostuvo.
El jugador, de 37 años, probablemente haya visto con buenos ojos cambiar de aires. Llegó a principios de 2024 para establecerse como referente del equipo dentro y fuera de la cancha. Éver Banega, confeso hincha de Newell´s, cumplía el sueño de jugar con los colores del corazón.
Mariano Soso, clave para la llegada de Éver Banega al Halcón
Sin embargo, los últimos dos años para la Lepra fueron completamente olvidables. Pasaron entrenadores, futbolistas y modelos de juego, pero ninguno logró enderezar un equipo que sufría la mala gestión a nivel institucional.
Uno de esos entrenadores fue Mariano Soso, que llegó a completar apenas 9 partidos al frente del plantel. Soso, hoy DT de Defensa y Justicia, fue quien convenció a Éver Banega para llegar al Halcón de Varela.
El ex volante de la Selección Argentina, que fue campeón de Mundial Sub 20, medalla de oro en los JJ.OO de Pekín 2008, jugó las Copa América de 2011, 2015 y 2016 y también el Mundial de Rusia 2018, tiene un nuevo desafío. A pesar de las ofertas que tenía del exterior, en este mercado de pases se inclinó por jugar para Defensa y Justicia.
