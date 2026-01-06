La Supercopa de España 2026 comienza esta semana con su formato de semifinales-final, una especie de 'Final Four' que tendrá al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid y al Athletic Bilbao como los protagonistas de la pelea del primer título nacional del año.
FINAL FOUR EN ARABIA SAUDITA
Real Madrid y Barcelona van por la Supercopa de España: días y horarios
Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic Bilbao definen la Supercopa de España 2026, el primer trofeo del año.
La sede será, como desde 2020, Arabia Saudita. Fue gracias a un acuerdo multimillonario sellado por la RFEF que entonces presidía Luis Rubiales, y que motivó una investigación judicial con él y Gerard Piqué como principales implicados -Piqué era dueño de Kosmos, la empresa que hizo de intermediaria para concretar el acuerdo con los saudíes-.
Tamaña suma de dinero, que ha ido elevando su cachet y que, a día de hoy, le entrega 51 millones de euros a la RFEF -además de los millones que suman los clubes por disputar el certamen y los premios en función de su performance-, volvía imposible no ceder ante la propuesta de Arabia como sede.
Una decisión que sigue levantando críticas, más por parte de los hinchas que de los protagonistas, pero que por ahora mantendrá su estadía en Medio Oriente: el contrato es hasta 2030, y ya hay tratativas para extenderlo algunos años más.
El nuevo formato en tierras árabes, además, significó un cambio en su estructura. Ya es el partido único, la final de la Supercopa de España, sino que se dirime en una fase final en la que participan cuatro equipos: campeón y subcampeón de LaLiga, y campeón y subcampeón de la Copa del Rey.
La Supercopa de España 2026 se jugará en Alinma Stadium. Los cuatro equipos que competirán son: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao. Las semifinales se jugarán de la siguiente manera:
- Miércoles 7-01 a las 16 hs: Barcelona vs. Athletic Bilbao
- Jueves 8-01 a las 16 hs: Atlético de Madrid vs. Real Madrid
La final se jugará el:
- Domingo 11-01 a las 16 hs., entre los ganadores de ambos partidos -no habrá partido por el tercer y cuarto puesto-
Palmarés y Lionel Messi como máximo goleador de la Supercopa de España
Con Leo Messi como máximo artillero del certamen, con 14 goles, la vitrina de los más galardonados con la Supercopa son:
- Barcelona: 15
- Real Madrid: 13
- Athletic Bilbao: 3
- Deportivo La Coruña: 3
- Atlético de Madrid: 2
- Valencia, Zaragoza, Mallorca, Real Sociedad y Sevilla: 1
