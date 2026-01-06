Real Madrid y Barcelona van por la Supercopa de España: días y horarios

Kylian Mbappé usará un número emblemático del Real Madrid. Mbappé se pierde la Supercopa de España por lesión

La Supercopa de España 2026 se jugará en Alinma Stadium. Los cuatro equipos que competirán son: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao. Las semifinales se jugarán de la siguiente manera:

Miércoles 7-01 a las 16 hs: Barcelona vs. Athletic Bilbao

Jueves 8-01 a las 16 hs: Atlético de Madrid vs. Real Madrid

La final se jugará el:

Domingo 11-01 a las 16 hs., entre los ganadores de ambos partidos -no habrá partido por el tercer y cuarto puesto-

Palmarés y Lionel Messi como máximo goleador de la Supercopa de España

Con Leo Messi como máximo artillero del certamen, con 14 goles, la vitrina de los más galardonados con la Supercopa son:

El Barcelona y un 6-1 que remite a una noche imposible de 2017 ante PSG Leo, máximo artillero AFP PHOTO / LLUIS GENE

Barcelona: 15

Real Madrid: 13

Athletic Bilbao: 3

Deportivo La Coruña: 3

Atlético de Madrid: 2

Valencia, Zaragoza, Mallorca, Real Sociedad y Sevilla: 1

