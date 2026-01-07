ARCA, el organismo que controla todo lo referido a transferencias, ingresos y demás, está realizando análisis exhaustivos a los usuarios que realizan ciertas transacciones. Por esa razón hay que tener algunas consideraciones en cuenta si queremos evitar sanciones o problemas con la entidad.
ATENCIÓN
Alerta: ARCA sanciona a quienes hagan estas transferencias en enero
ARCA está poniendo mano dura en las transferencias bancarias y también entre billeteras virtuales. Cómo hacer para no tener problemas.
Este 2026 ARCA va a estar mucho más atenta a las transferencias bancarias y también aquellas que se realizan entre billeteras virtuales. Conocer los límites y también los requisitos será fundamental para evitar sanciones o problemas a futuro.
ARCA sanciona a quienes hagan estas transferencias
Hay ciertas alertas que se pueden activar en ARCA si notan irregularidades en las transferencias. Es crucial no ignorar los requerimientos de los bancos o billeteras virtuales cuando hacen pedidos para justificar origen de fondos u otro tipo de pruebas.
El respaldo del origen del dinero también es primordial, ya que ARCA debe saber de dónde vienen todos los montos y con qué fin los estamos transfiriendo a otra cuenta propia o de alguien más. Por esa razón pueden exigir explicaciones.
Hay ciertos topes a tener en cuenta a la hora de realizar transferencias y superarlos puede causar un problema. No tener justificación cuando pasamos estos montos podría ser perjudicial a futuro y ARCA intervendría en tu cuenta colocando una sanción.
Todos estos puntos son fundamentales para evitar sanciones o problemas con ARCA, ya que hoy en día todo movimiento de dinero se realiza con la cuenta bancaria o billeteras virtuales.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Aduana quiere despejar Ezeiza y advierte el destino de productos importados abandonados
La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes
Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios
Importante marca de ropa liquida todo a precios de outlet y causa furor