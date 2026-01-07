urgente24
ZONA $ ARCA > transferencias > billeteras virtuales

ATENCIÓN

Alerta: ARCA sanciona a quienes hagan estas transferencias en enero

ARCA está poniendo mano dura en las transferencias bancarias y también entre billeteras virtuales. Cómo hacer para no tener problemas.

07 de enero de 2026 - 14:45
ARCA y las sanciones a ciertas transferencias.

ARCA y las sanciones a ciertas transferencias.

ARCA, el organismo que controla todo lo referido a transferencias, ingresos y demás, está realizando análisis exhaustivos a los usuarios que realizan ciertas transacciones. Por esa razón hay que tener algunas consideraciones en cuenta si queremos evitar sanciones o problemas con la entidad.

Este 2026 ARCA va a estar mucho más atenta a las transferencias bancarias y también aquellas que se realizan entre billeteras virtuales. Conocer los límites y también los requisitos será fundamental para evitar sanciones o problemas a futuro.

image

ARCA sanciona a quienes hagan estas transferencias

Hay ciertas alertas que se pueden activar en ARCA si notan irregularidades en las transferencias. Es crucial no ignorar los requerimientos de los bancos o billeteras virtuales cuando hacen pedidos para justificar origen de fondos u otro tipo de pruebas.

Seguir leyendo

El respaldo del origen del dinero también es primordial, ya que ARCA debe saber de dónde vienen todos los montos y con qué fin los estamos transfiriendo a otra cuenta propia o de alguien más. Por esa razón pueden exigir explicaciones.

Hay ciertos topes a tener en cuenta a la hora de realizar transferencias y superarlos puede causar un problema. No tener justificación cuando pasamos estos montos podría ser perjudicial a futuro y ARCA intervendría en tu cuenta colocando una sanción.

Todos estos puntos son fundamentales para evitar sanciones o problemas con ARCA, ya que hoy en día todo movimiento de dinero se realiza con la cuenta bancaria o billeteras virtuales.

--------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Aduana quiere despejar Ezeiza y advierte el destino de productos importados abandonados

La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios

Importante marca de ropa liquida todo a precios de outlet y causa furor

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES