Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago

El mundo de las fintech crece cada día más y Argentina tiene una nueva billetera virtual en el mercado. La misma supo ponerse delante de sus competidoras como Mercado Pago, Naranja X o Ualá haciendo rendir más tu dinero en cuenta.
Esta nueva billetera virtual promete hacerse fuerte en el mercado de la fintech y ya destronó a gigantes con su TNA. Por si fuera poco también tiene promociones y herramientas que están causando furor entre los usuarios. Por esa razón muchos la están eligiendo en la actualidad.
La billetera virtual que hace rendir más tus pesos
Uno de los requisitos más buscados en una billetera virtual es que tenga una TNA alta para que el dinero pueda rendir más. Últimamente la misma bajó muchísimo y no supera el 40%, con lo cual se deben ingresar más pesos para poder llegar a un rendimiento acorde.
Sin embargo esta billetera virtual vio esa necesidad y en su lanzamiento le está ganando a todas. Se trata de Carrefour Banco, la nueva fintech del reconocido retail francés. La misma posee un 32% de TNA y está en la cima junto a Fiwind y Belo.
Carrefour Banco dejó atrás a billeteras como Mercado Pago (22,1%), Naranja X (21%) o Ualá (20%). Además, la misma también tiene promociones y cuotas sin interés para utilizar en el día a día y ahorrar bastante al final de cada mes.
Con Carrefour Banco tenés acceso a 3 cuotas sin interés pagando con Mi Carrefour Crédito los fines de semana, 10% de descuento pagando con Mi Carrefour los fines de semana y 15% de descuento sin tope para compras online los lunes, martes, viernes, sábados y domingos. Por otro lado también hay descuentos en marcas como Burger King, John Foos, Tostado, Puma o Dash.
