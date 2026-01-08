Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago

Carrefour Banco dejó atrás a billeteras como Mercado Pago (22,1%), Naranja X (21%) o Ualá (20%) Carrefour Banco dejó atrás a billeteras como Mercado Pago (22,1%), Naranja X (21%) o Ualá (20%)

Con Carrefour Banco tenés acceso a 3 cuotas sin interés pagando con Mi Carrefour Crédito los fines de semana, 10% de descuento pagando con Mi Carrefour los fines de semana y 15% de descuento sin tope para compras online los lunes, martes, viernes, sábados y domingos. Por otro lado también hay descuentos en marcas como Burger King, John Foos, Tostado, Puma o Dash.

---------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Alerta: ARCA sanciona a quienes hagan estas transferencias en enero

La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

Importante marca de ropa liquida todo a precios de outlet y causa furor

Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios