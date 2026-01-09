Jonathan Ross es un oficial del ICE (US Immigration and Customs Enforcement) con antecedentes en operativos previos. Ahora es el asesino de una madre de 37 años en Minneapolis, a quien le disparó cuando ella conducía un auto que pasó a su lado, según un análisis de Reuters de las imágenes disponibles.
EXCESOS DE DONALD TRUMP
El asesino del maldito ICE se llama Jonathan Ross y Reuters aportó pruebas
El agente de ICE que disparó y mató a Renee Nicole Good durante un operativo federal en Mineápolis fue identificado como Jonathan Ross.
Reuters contradijo así la versión del ICE, agencia del Departamento de Seguridad Nacional de USA, de que fue un asesinato en defensa propia porque Renee Nicole Good habría intentado embestirlo durante acciones de control de inmigración en un vecindario residencial de Minneapolis.
ICE nació en marzo de 2003, como organización sucesora del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), y está encargada entre otras funciones, de la deportación de inmigrantes indocumentados.
En días de Donald Trump otra vez en la Casa Blanca, ICE se muestra despiadado con los sospechosos de inmigración ilegal, abundan los reclamos y hasta el enojo con su comportamiento, y el agente Jonathan Ross expresaba ese abuso de poder que resulta la identidad del ICE.
Renee Nicole Good
Los momentos finales de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense y madre de 3 niños, han sido implacablemente diseccionados. Ella conducía su camioneta todoterreno color granate cuando ICE realizaba un control de inmigración en un vecindario residencial de Minneapolis.
Mentiroso como siempre, el presidente Donald Trump afirmó en un posteo en su red Truth Social que Good "atropelló al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia".
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó esa afirmación, y afirmó que, tras ver el video del tiroteo, creía que las afirmaciones de defensa propia eran "tonterías".
El análisis de Reuters se basa en videos de testigos, verificados en forma independiente por la agencia de noticias. Ninguno de los videos muestra el vehículo en movimiento hacia el agente.
Los videos revisados por Reuters abarcan 20 segundos previos al asesinato de Good y muestran que Ross abrió fuego de pie en una ubicación lateral al vehículo y disparó 3 veces. Los 3 disparos son desde un lateral de la 4x4 y no desde una ubicación frontal.
Cuando se le pidió un comentario sobre los hallazgos de Reuters, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó a Good como una alborotadora violenta que utilizó su vehículo como arma en un acto de "terrorismo doméstico".
Jonathan Ross
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no ha identificado públicamente al agente que disparó a Good.
Sin embargo, mencionó un incidente ocurrido en junio 2025, en Bloomington, Minnesota, cuando un tal Ross resultó herido cuando fue arrastrado por el vehículo de otro conductor que huía.
Los registros judiciales de ese caso identifican al oficial que fue arrastrado y herido como Jonathan Ross, quien quedó con un brazo atascado en la ventanilla de un vehículo mientras un conductor huía del arresto.
El agente fue arrastrado 91 metros (100 yardas) y los cortes en el brazo requirieron 50 puntos de sutura.
¿Puede considerarse un acontecimiento para reducir una problable condena?
Renee Good era ciudadana estadounidense, nacida en Colorado, y al parecer nunca se le acusó de nada más allá de una multa de tráfico.
En redes sociales, 'Macklin' Good se describió como "poeta, escritora, esposa y madre". Los registros públicos muestran que había vivido recientemente en Kansas City, Misuri, donde ella y otra mujer con la misma dirección abrieron en 2025 un negocio llamado B. Good Handywork.
Después de pasar la mayor parte de su vida en Colorado, Good se mudó brevemente a Kansas para vivir con sus padres por un tiempo después de que su esposo, un veterano militar, murió, dijo su padre, Tim Ganger, a The Washington Post.
Pero funcionarios de la Administración Trump la describieron como una terrorista doméstica que intentó embestir a agentes federales con su auto.
