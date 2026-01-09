El asesino del maldito ICE se llama Jonathan Ross y Reuters aportó pruebas

Mentiroso como siempre, el presidente Donald Trump afirmó en un posteo en su red Truth Social que Good "atropelló al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia".

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó esa afirmación, y afirmó que, tras ver el video del tiroteo, creía que las afirmaciones de defensa propia eran "tonterías".

El análisis de Reuters se basa en videos de testigos, verificados en forma independiente por la agencia de noticias. Ninguno de los videos muestra el vehículo en movimiento hacia el agente.

Los videos revisados por Reuters abarcan 20 segundos previos al asesinato de Good y muestran que Ross abrió fuego de pie en una ubicación lateral al vehículo y disparó 3 veces. Los 3 disparos son desde un lateral de la 4x4 y no desde una ubicación frontal.

Cuando se le pidió un comentario sobre los hallazgos de Reuters, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó a Good como una alborotadora violenta que utilizó su vehículo como arma en un acto de "terrorismo doméstico".

good Fragmento de la reconstrucción de Reuters.

Jonathan Ross

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no ha identificado públicamente al agente que disparó a Good.

Sin embargo, mencionó un incidente ocurrido en junio 2025, en Bloomington, Minnesota, cuando un tal Ross resultó herido cuando fue arrastrado por el vehículo de otro conductor que huía.

Los registros judiciales de ese caso identifican al oficial que fue arrastrado y herido como Jonathan Ross, quien quedó con un brazo atascado en la ventanilla de un vehículo mientras un conductor huía del arresto.

El agente fue arrastrado 91 metros (100 yardas) y los cortes en el brazo requirieron 50 puntos de sutura.

¿Puede considerarse un acontecimiento para reducir una problable condena?

Renee Good era ciudadana estadounidense, nacida en Colorado, y al parecer nunca se le acusó de nada más allá de una multa de tráfico.

En redes sociales, 'Macklin' Good se describió como "poeta, escritora, esposa y madre". Los registros públicos muestran que había vivido recientemente en Kansas City, Misuri, donde ella y otra mujer con la misma dirección abrieron en 2025 un negocio llamado B. Good Handywork.

Después de pasar la mayor parte de su vida en Colorado, Good se mudó brevemente a Kansas para vivir con sus padres por un tiempo después de que su esposo, un veterano militar, murió, dijo su padre, Tim Ganger, a The Washington Post.

Pero funcionarios de la Administración Trump la describieron como una terrorista doméstica que intentó embestir a agentes federales con su auto.

renee good Renee Nicole Good, asesinada por ICE.

