Con ayuda de Republicanos frenan el impulso bélico de Donald Trump en el Senado

Ninguno de los republicanos que votaron en contraposición con la Casa Blanca el jueves dijo que tenía intención de darle un rechazo personal a Trump. Pero varios dijeron que estaban decididos a afirmar una autoridad del Congreso que muchos en el Capitolio temen que se haya marchitado en el último año.

El senador Todd Young de Indiana insistió en que "cualquier futuro compromiso de las fuerzas estadounidenses en Venezuela debe ser objeto de debate y autorización en el Congreso."

Luego sumó

Una campaña prolongada en Venezuela que involucre al ejército estadounidense, aunque no sea intencionada, sería lo opuesto al objetivo del presidente Trump de acabar con los enredos extranjeros El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas:

Los republicanos deben ponerse las pilas en cuanto a su liderazgo, el partido se había distraído gravemente de abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre el costo de vida

Tras la votación sobre los poderes de guerra, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, la calificó como "un paso crítico" para la cámara al "reafirmar su autoridad constitucional" y resistir a un presidente imperioso. Aun así, había señales de que la influencia de Trump sobre el Partido Republicano no se había erosionado por completo.

El senador Josh Hawley al votar para limitar los poderes de guerra de Trump, minimizó la ruptura y reiteró en varias ocasiones que apoya al presidente.

"No me ofendo en absoluto", dijo sobre la sugerencia de Trump que no debería ser reelegido. "Creo que el presidente es genial. Me encanta el presidente. … Entiendo que está molesto."

Y en una demostración especialmente contundente de la influencia continua de Trump sobre el Partido Republicano de la Cámara, la mayoría de los republicanos en la cámara votaron con él para mantener su veto a dos proyectos de ley que habían permitido aprobarse por unanimidad solo unas semanas antes.

barack-obama-donald-trump-jmmy-carter-funeral-010925-1-93c472d776ce476a859832cb90a6cca0.jpg Barack Obama y Donald Trump entre sonrisas, en otros momentos, a pesar de las diferencias por los programas de salud

Mientras tanto, la Cámara aprobó una ley para reactivar y ampliar los créditos fiscales de ObamaCare caducados en una votación bipartidista que está aumentando las esperanzas de los republicanos centristas de un acuerdo bipartidista para reactivar los créditos fiscales.

La medida, que proporcionaría una prórroga de tres años a las subvenciones reforzadas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que originalmente se aprobaron en respuesta a la COVID-19, ahora se dirige al Senado, que rechazó la misma propuesta el mes pasado en una votación mayormente partidista.

Neomonarquismo

Stacie Goddard, del Wellesley College, y Abraham Newman, de la Universidad de Georgetown, llaman a este Orden emergente de Donald Trump, “neomonarquismo”, y lo describen como un sistema global dominado por rivalidades entre un pequeño grupo de líderes y “hiperélites” aliadas, todas en busca de ganar riqueza o estatus.

En una conversación, pocos días después de que la Administración Trump afirmara su control sobre Venezuela y en medio de las amenazas de la Casa Blanca sobre Groenlandia, Goddard y Newman afirmaron que el enfoque del Presidente pone de relieve una creciente divergencia entre

la definición del siglo 19 del interés nacional estadounidense, que muchos críticos de Trump acusan de haber reintroducido, y

la realidad de cómo el Presidente actúa a nivel global en el siglo 21.

¿Cómo describen «neomonarquismo»?

Goddard: La idea de la competencia entre grandes potencias y las esferas de influencia, la forma tradicional de entender esa época, en realidad no tiene sentido con lo que está sucediendo ahora. Entendemos que existe todo ese revuelo sobre la "Doctrina Donroe" y esta postura del hemisferio occidental. Pero lo que no tiene sentido es que muchas de las medidas que está tomando la administración Trump son innecesarias. Son costosas y socavan la seguridad de Estados Unidos.

Permítanme tomar el ejemplo más reciente de Groenlandia. Estados Unidos ya tiene una esfera de influencia en Groenlandia. Puede tener cualquier base que desee. Dinamarca ha prometido mayor influencia en lo que ocurre allí. Y lo que argumentamos es que esto tiene menos que ver con el aumento de las esferas de influencia o la competencia con grandes potencias, y más con la administración Trump y un pequeño grupo de personas privilegiadas que se consideran excepcionales y que básicamente están demostrando su dominio sobre territorios subordinados. Y si se entiende que esto está diseñado para hacer poderoso a un grupo selecto, en lugar de a Estados Unidos en su conjunto, tiene mucho más sentido.

¿Cuál es la diferencia entre las conductas autoritarias en el siglo 19 y estas del siglo 21?

Newman: Lo primero que tratamos de destacar es lo que sucede en la política mundial cuando los líderes de los estados más poderosos pasan de lo que consideraríamos estados burocráticos weberianos , donde la política exterior se maneja a través de la toma de decisiones basada en objetivos y experiencia nacionales, y en cambio avanzan hacia regímenes personalistas donde ese sistema está roto y los líderes tienen muy pocos controles sobre lo que están haciendo, y donde actúan en función de facciones que los presionan, pequeños grupos de élites que a menudo tienen intereses muy diferentes.

En Venezuela, tenemos al grupo de [Secretario de Estado Marco] Rubio y al de [Subjefe de Gabinete Stephen] Miller, y a quienes buscan recursos energéticos o minerales críticos. Todos tienen influencias muy diferentes, y buscan el momento en que el líder apruebe sus intereses particulares. Y así, diría yo, se produce una toma de decisiones precipitada. Esto conduce a una política muy diferente a la que hemos vivido, o incluso a la que teníamos en el siglo XIX, cuando teníamos el Estado bismarckiano, bastante burocrático.

¿Existe siquiera el interés nacional?

Goddard: No. No existe el interés nacional. Esa es, en cierto modo, la respuesta más directa. Y creo, además, que esto es diferente, por ejemplo, del marco de autocracia versus democracia que mucha gente ha mantenido. En el siglo XIX, incluso hablando de grandes figuras como Bismarck, seguíamos hablando de un Estado nacional interesado en la movilización. Creó burocracias, ejércitos profesionales permanentes y cuerpos diplomáticos profesionales. Así que existía toda esta infraestructura en el Estado para lograr esta movilización, tanto interna como externa. Y lo que vemos aquí no es solo la falta de un interés nacional, sino una transición de la movilización a los procesos de extracción. En realidad, no importa si se hace algo para aprovechar el poder del Estado. Lo que importa es encontrar los recursos para alimentar esos intereses de camarilla.

