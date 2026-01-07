Jonatan Jesús Brandan, oficial inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires asignado al área Custodia y Traslado de Detenidos, fue custodio / guardaespaldas de Matías Yofe desde Semana Santa (abril) de 2025.
CONTRADICCIONES
Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)
Muchas dudas sobre Matías Yofe (ladero de Elisa Carrió) provocó el testimonio de un custodio en sede judicial. ¿Denunciante profesional?
Yofe es investigado en una causa por 'extorsión agravada', fue denunciante por la residencia en Pilar adjudicada al 'mundo Pablo Toviggino' (en la causa AFA) y contra quien era ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio; y como presidente de CC-ARI en Pilar, mantiene una relación cercana con Elisa Carrió.
Del testimonio del custodio surgen dudas acerca de la transparencian / veracidad del testimonio de un tal Ormeño en el 'caso D'Onofrio'; y también acerca de todo el show de Yofe contra AFA.
La declaración
Algunos fragmentos de la declaración de Brandan acerca de Yofe:
##" El 31 de diciembre de 2025, Matías Yofe me dijo que se fue a la Costa, Mar del Plata con Gabriel Toledo (N. de la R.: otro custodio), ellos dos solos. Me dijo por teléfono 'Me voy con Gaby a la Costa'. Le pregunté por qué no me avisó, así lo acompañaba, me dijo que no, que me quede con mi familia. Me dijo 'Pasala lindo'. El 1 de enero de 2026 lo llamé a Gabriel, no me atendió. Me dijo 'Estamos en la Costa, como sabrás, en la semana organizamos', porque me tocaba el viernes a mi. Yo trabajaba con Matías, viernes, sábado, domingo y lunes. Toledo le tocaba martes, miércoles y jueves. A veces intercambiábamos por cuestiones personales. Se lo avisábamos al jefe, por teléfono. Cuando me enteré el 31 que estaban en la Costa, no me avisó Toledo, me avisó el jueves 1ro., cuando le pregunté y ahí avisé a mi Jefe. Hablé con Matías el viernes para decirle que lo estaban buscando para notificarlo, me dijo que estaba en la Costa, que no joda. Me enteré que le estaban allanando la casa porque Matías me avisó. Le pregunté qué pasó, me pidió que vaya para su casa. Le dije que estaba de franco, ni en pedo. Dije capaz que lo estaban allanando porque se peleó con Agustina, capaz le había pegado, no sé."
##" Aclaro que el día viernes 02 de enero de 2026 me escribió desde su teléfono, el mismo que tenía agendado y con el que me comunicaba usualmente: 1130059347. A las 15:25 hs. del día 2 de enero de 2026 me mandó por WhatsApp: "Andá ya para casa." (sic) Le dije 'Ya voy' pero no fui, ni en pedo me iba a regalar."
##"Me acuerdo que era un domingo pasado del mediodía, fue en agosto, antes de las elecciones, me mandó mensaje tipo 11:30 horas, 'Vamos a tirar volantes y a una reunión con Ormeño'. Le pregunté quién era, me dijo 'El que hacía de chofer de la Pombo. (...) Me dijo que era policía, que la hija también es policía, nunca los vi. (…) Ahí Diego habló con este Ormeño, dos o tres palabras, se acercó Ormeño. Por adelante de la camioneta, se puso del lado del conductor donde estaba Matías. Ahí Matías me pidió que me baje un cachito, me dijo 'Todo bien, quédate tranquilo'. Bajé, miré que esté todo bien y me puse a comer el pan casero con Diego en frente de la casa. A unos cinco o seis metros de la camioneta. (...) Se quedaron hablando ahí como diez o quince minutos. Le dio unos volantes, se dieron la mano, con Diego nos acercamos y Matías le dijo graciosamente: "Acá tenés el cambio para Pilar, votanos. ¿Te parece, encima tengo que andar con custodia" (sic). Lo saludamos al hombre, le di la mano ynos fuimos."
##" Agrega que la denuncia que se hizo en la Fiscalía de Fitipaldi, que le pegaron a Diego Escobar no me parece que fue tan así. En esa denuncia, Serrudo estaba de guardia con Matías. Yo me enteré al día siguiente, por Serrudo, que fue a declarar a la Fiscalia de Tigre y me contó por arriba. Yo me crucé a Diego después de la denuncia, me dijo que lo dejaron inconsciente, le dieron un fierro en el pecho. Le dije 'Levantate la remera', y no tenía nada. Yo hago boxeo, fierros, se me cayó una pesas en el pie, se me quedó un hinchado. Si te dan un fierrazo como dijo, que te quedas inconsciente, te queda el hematoma importante. Le dije a Matías 'No me parece el contexto de lo que contó, pero es mi punto de vista'. Después se hizo viral en 'La Nación +', salió en todos lados que, supuestamente, habían atacado al casero de la Coalición Cívica... no me acuerdo bien, que era Diego. (sic)".
Celulares No
InfoPilar.com.ar/ publicó 'Yofe y Carrió buscan que no se abran los celulares en la causa por extorsión':
Yofe y Carrió activaron una ofensiva judicial para anular el allanamiento y desplazar al magistrado que los investiga. Denuncian “violencia institucional”. En tanto, una peluquera lo acusó de amenazarla por Whatsapp.
En el marco de la causa por extorsión, el dirigente Matías Yofe y su líder Elisa Carrió pidieron la nulidad del allanamiento del último viernes en el domicilio del «lilito», al tiempo que recusaron el juez que conduce la investigación en San Isidro.
En una presentación ante el Juzgado de Garantías N° 7, la defensa del pilarense calificó el procedimiento como un caso de “violencia institucional”, una figura que busca correr el eje del debate. El escrito reclama que se declare inválido el allanamiento y que se devuelvan los teléfonos celulares secuestrados, elementos clave para el avance de la causa.
Esto abarca no solo el expediente por las maniobras extorsivas sino que en tribunales sospechan que en el celular de Yofe habría mucha más información sobre cómo se manejaba el dirigente de la Coalición Cívica con denunciantes, testigos y hasta con jueces y fiscales.
En cuanto a la recusación del juez Walter Saettone, Yofe y Carrió sostienen que carece de imparcialidad y que habría actuado con prejuzgamiento, aunque este planteo defensivo se da en un momento incómodo para el imputado ya que la causa sumó declaraciones de testigos que describieron una presunta red de extorsión, con pedidos de dinero y presiones para frenar denuncias o evitar exposiciones públicas.
En ese contexto, la defensa también quedó expuesta por una afirmación que genera incredulidad en tribunales: al igual que Yofe, otro de los involucrados en este expediente, su colaborador más cercano, Diego Escobar, aseguró que no tiene teléfono celular, una curiosa y llamativa coincidencia.
La declaración de la peluquera
Este martes, en tanto, una mujer aseguró que Yofe le escribió por Whatsapp y le hizo llamadas haciéndose pasar por personal de una fiscalía en el marco de una causa que él había impulsado
La testigo, que se enteró del caso por los medios se acercó a la Unidad Fiscal de Investigación Nº 3 y bajo juramento declaró contra el ahijado político de Elisa Carrió y aseguró que Yofe se contactó por Whatsapp “diciéndole que tenia filmaciones, pruebas, que tenia que colaborar”. La declarante afirma no saber “quién era” el que hablaba por lo que preguntó quién le dio su número y contestó que “tenia pruebas, filmaciones” que la involucraban con una persona que estaba siendo investigada.
Luego de esto, la testigo -que se desempeñaba en una peluquería ubicada en el hotel Sheraton de Pilar que fue allanada en el contexto de la causa que investiga a Jorge D’Onofrio y Claudia Pombo- declaró que fue llamado por números desconocidos diciéndole que tenía que ir a declarar a la fiscalía de La Plata pero anoticiados sus abogados encontraron que no había ninguna causa que la mencionara. Según el testimonio “no sabe quien la convocó, quien la llamó era un hombre y le dio esos datos”.
--------------------------
Más contenido en Urgente24
Cachetazo para América TV: El programa que levantó y amenaza con volver
La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia
El nuevo beneficio de Mercado Pago que genera furor entre los usuarios
La miniserie +18 que recibe puntaje perfecto y aplausos de la crítica