Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)

##" Aclaro que el día viernes 02 de enero de 2026 me escribió desde su teléfono, el mismo que tenía agendado y con el que me comunicaba usualmente: 1130059347. A las 15:25 hs. del día 2 de enero de 2026 me mandó por WhatsApp: "Andá ya para casa." (sic) Le dije 'Ya voy' pero no fui, ni en pedo me iba a regalar."

##"Me acuerdo que era un domingo pasado del mediodía, fue en agosto, antes de las elecciones, me mandó mensaje tipo 11:30 horas, 'Vamos a tirar volantes y a una reunión con Ormeño'. Le pregunté quién era, me dijo 'El que hacía de chofer de la Pombo. (...) Me dijo que era policía, que la hija también es policía, nunca los vi. (…) Ahí Diego habló con este Ormeño, dos o tres palabras, se acercó Ormeño. Por adelante de la camioneta, se puso del lado del conductor donde estaba Matías. Ahí Matías me pidió que me baje un cachito, me dijo 'Todo bien, quédate tranquilo'. Bajé, miré que esté todo bien y me puse a comer el pan casero con Diego en frente de la casa. A unos cinco o seis metros de la camioneta. (...) Se quedaron hablando ahí como diez o quince minutos. Le dio unos volantes, se dieron la mano, con Diego nos acercamos y Matías le dijo graciosamente: "Acá tenés el cambio para Pilar, votanos. ¿Te parece, encima tengo que andar con custodia" (sic). Lo saludamos al hombre, le di la mano ynos fuimos."

##" Agrega que la denuncia que se hizo en la Fiscalía de Fitipaldi, que le pegaron a Diego Escobar no me parece que fue tan así. En esa denuncia, Serrudo estaba de guardia con Matías. Yo me enteré al día siguiente, por Serrudo, que fue a declarar a la Fiscalia de Tigre y me contó por arriba. Yo me crucé a Diego después de la denuncia, me dijo que lo dejaron inconsciente, le dieron un fierro en el pecho. Le dije 'Levantate la remera', y no tenía nada. Yo hago boxeo, fierros, se me cayó una pesas en el pie, se me quedó un hinchado. Si te dan un fierrazo como dijo, que te quedas inconsciente, te queda el hematoma importante. Le dije a Matías 'No me parece el contexto de lo que contó, pero es mi punto de vista'. Después se hizo viral en 'La Nación +', salió en todos lados que, supuestamente, habían atacado al casero de la Coalición Cívica... no me acuerdo bien, que era Diego. (sic)".

yofe

Celulares No

InfoPilar.com.ar/ publicó 'Yofe y Carrió buscan que no se abran los celulares en la causa por extorsión':

Yofe y Carrió activaron una ofensiva judicial para anular el allanamiento y desplazar al magistrado que los investiga. Denuncian “violencia institucional”. En tanto, una peluquera lo acusó de amenazarla por Whatsapp.

En el marco de la causa por extorsión, el dirigente Matías Yofe y su líder Elisa Carrió pidieron la nulidad del allanamiento del último viernes en el domicilio del «lilito», al tiempo que recusaron el juez que conduce la investigación en San Isidro.

En una presentación ante el Juzgado de Garantías N° 7, la defensa del pilarense calificó el procedimiento como un caso de “violencia institucional”, una figura que busca correr el eje del debate. El escrito reclama que se declare inválido el allanamiento y que se devuelvan los teléfonos celulares secuestrados, elementos clave para el avance de la causa.

Lo cierto es que más allá de los celulares que fueron secuestrados, están los otros que aún no se han podido conseguir. La teoría de Carrió del “aparato tirado al mar” (como le aconsejó decir a Yofe sobre el lugar donde estaría su celular) da cuenta de la preocupación que hay en torno al avance del expediente. Lo cierto es que más allá de los celulares que fueron secuestrados, están los otros que aún no se han podido conseguir. La teoría de Carrió del “aparato tirado al mar” (como le aconsejó decir a Yofe sobre el lugar donde estaría su celular) da cuenta de la preocupación que hay en torno al avance del expediente.

Esto abarca no solo el expediente por las maniobras extorsivas sino que en tribunales sospechan que en el celular de Yofe habría mucha más información sobre cómo se manejaba el dirigente de la Coalición Cívica con denunciantes, testigos y hasta con jueces y fiscales.

En cuanto a la recusación del juez Walter Saettone, Yofe y Carrió sostienen que carece de imparcialidad y que habría actuado con prejuzgamiento, aunque este planteo defensivo se da en un momento incómodo para el imputado ya que la causa sumó declaraciones de testigos que describieron una presunta red de extorsión, con pedidos de dinero y presiones para frenar denuncias o evitar exposiciones públicas.

En ese contexto, la defensa también quedó expuesta por una afirmación que genera incredulidad en tribunales: al igual que Yofe, otro de los involucrados en este expediente, su colaborador más cercano, Diego Escobar, aseguró que no tiene teléfono celular, una curiosa y llamativa coincidencia.

La declaración de la peluquera

Este martes, en tanto, una mujer aseguró que Yofe le escribió por Whatsapp y le hizo llamadas haciéndose pasar por personal de una fiscalía en el marco de una causa que él había impulsado

La testigo, que se enteró del caso por los medios se acercó a la Unidad Fiscal de Investigación Nº 3 y bajo juramento declaró contra el ahijado político de Elisa Carrió y aseguró que Yofe se contactó por Whatsapp “diciéndole que tenia filmaciones, pruebas, que tenia que colaborar”. La declarante afirma no saber “quién era” el que hablaba por lo que preguntó quién le dio su número y contestó que “tenia pruebas, filmaciones” que la involucraban con una persona que estaba siendo investigada.

Luego de esto, la testigo -que se desempeñaba en una peluquería ubicada en el hotel Sheraton de Pilar que fue allanada en el contexto de la causa que investiga a Jorge D’Onofrio y Claudia Pombo- declaró que fue llamado por números desconocidos diciéndole que tenía que ir a declarar a la fiscalía de La Plata pero anoticiados sus abogados encontraron que no había ninguna causa que la mencionara. Según el testimonio “no sabe quien la convocó, quien la llamó era un hombre y le dio esos datos”.

