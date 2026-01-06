Se le complica a Clarín la defensa de un caso por extorsión que roza a CC-ARI / Elisa Carrió

Pero hay testimonios sólidos en contra de Yofe, cuyo único contraataque consiste en denunciar persecución judicial. Tendrá que demostrarlo.

Yofe es quien, en el caso de AFA, denunció a Pablo Toviggino como supuesto propietario de una ex propiedad inmobiliaria de Carlos Tévez. Si Yofe trastabilla en un expediente, quedaría sin credibilidad suficiente para sostener su denuncia en el otro expediente. Y Yofe está tambaleando.

Entonces, Clarin precisa sostener a Yofe, declarándolo 'perseguido político', y envió a Bernardo Vázquez pero el periodista ha decidido desconocer el expediente judicial adverso a Yofe.

Pobre labor profesional de Vázquez porque para defender a Yofe tendría, al menos, haber leído qué está ocurriendo con el expediente. Quizás fue consecuencia de la presión de Ricardo Roa, su jefe, tan involucrado en esas cuestiones de enormes denuncias que luego quedan 'planchadas'.

Extorsión por fotomultas

El periodista Claudio Ponce de León fue compañero de militancia de Yofe en la CC-ARI, y declaró en el expediente que el discípulo de Elisa Carrió “les ofreció dinero a otras personas para declarar en contra” de funcionarios a los que había denunciado en los tribunales.

Ponce de León se presentó de forma espontánea ante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Pilar, Germán Camafreitas, quien ya allanó la vivienda de Yofe, provocando denuncias de Carrió en defensa de su devoto.

Precisamente Yofe fue acompañado por Carrió a la sede tribunalicia.

Ponce de León aseguró que Yofe se interesó especialmente en denunciar al entonces ministro de Transporte Bonaerense, Jorge D’Onofrio; y su pareja, la concejal de Pilar, Claudia Pombo.

“Se hizo presente viendo a gente para que salga de testigo y ofreciendo dinero”, declaró Ponce de León.

A su vez, aseguró que “el inusual énfasis que le ponía Yofe al tema Pombo y D’Onofrio venía del empresario Leandro Camani, dueño de la mayoría de las VTV del país”.

Ponce de León dijo saber “por conocimiento y por investigación” que Camani -conocido como patrocinante de APTRA para la entrega de los premios Martin Fierro- es “quien financia a Yofe”.

Y que Yofe le ofreció dinero a otras personas "para declarar en contra de Pombo y D’Onofrio”.

Una de esas personas sería “Claudia Ángel, ex colaboradora de Pombo”, a quien Yofe “invitó a trabajar en la Coalición Cívica y la designó como coordinadora territorial en Pilar y le ofreció $5 millones para declarar en contra de Pombo con dinero que le iba a proveer Camani.”

También mencionó a “una tal María Magdalena, que vive en Brasil, y una peluquera del Hotel Sheraton a la que volvió loca (sic), que se llama Erlis”.

Ponce de León dijo que militó junto a Yofe hasta julio de 2025 cuando un colaborador de Yofe, ofreció “un presupuesto de US$ 73.000 para la campaña”, a lo que Yofe “dijo ‘ponele US$ 100.000 para la elección de Pilar’”.

Demasiado dinero para una elección en Pilar. Ponce de León dio un portazo por escrito en su portal, Info Pilar, en el que señaló que lo hacía para “no acompañar el carro de la corrupción”.

El problema para Clarín es que en el tema D'Onofrio / Pombo aparece Yofe complicadísimo y pone en riesgo la credibilidad de la denuncia contra Toviggino. Peor aún: Yofe intenta culpar a AFA por su desgracia con D'Onofrio / Pombo.

Es grave que Carrió acompañe este desastre. Y que el periodista Bernardo Vázquez empeñe su profesionalidad en semejante complicación.

Crónica increíble

Veamos el texto que publicó Info Pilar, de Ponce de León, acerca de los acontecimientos mencionados:

"La mañana del lunes (05/01) comenzó en las Fiscalías de Pilar, en el edificio de Tucumán e Ituzaingó, con alguna expectativa por la esperada testimonial del periodista Claudio Ponce de León en la causa que investiga al dirigente de la CC, Matías Yofe, por una supuesta «extorsión agravada».

Ya el día anterior había circulado por redes una convocatoria de apoyo al «lilito», y se esperaba, justamente, la presencia de la líder de ese espacio y madrina política de Yofe, Elisa Carrió.

Con el correr de las horas, mientras arriba, en la oficina del fiscal Germán Camafreitta el funcionario escuchaba lo que tenía para decir el periodista, que tomó casi tres horas, en la calle fue congregándose una pequeña concurrencia integrada por algunos simpatizantes del espacio, algunos con módicos carteles que alentaban al cuestionado Yofe y pedían el fin de las 'mafias'.

También fue llegando alguna cámara de un canal de noticias nacional, además de diputados de la CC como Hernán Reyes y María Pace Wells, abogada denunciante de la causa AFA.

Yofe apareció visiblemente conmovido por la demostración, acompañado por su abogada, Albana Zóppolo, y minutos más tarde, lo hizo Elisa Carrió, quien en la calle, al explicar los motivos de su presencia en las Fiscalías deslizó un dato por lo menos llamativo: “Le pedí la orden de allanamiento al juez y no me la dieron. Quisieron venir a buscar la documentación de la estafa de la AFA, que incluye a Massa, Tapia y Toviggino”, denunció antes de reconocer que “como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas”.

En teoría, 'Lilita' y Matías se presentaron espontáneamente en la Fiscalía con el objetivo de entregar los celulares restantes de Yofe, ya que cuando se produjo el allanamiento en su domicilio el viernes último, se encontraba de viaje en Mar del Plata.

Y el argumento del teléfono al mar fue repetido por la propia Carrió ya frente al fiscal y otra media docena de personas, cuando Yofe registraba sus datos personales y se le requería el celular. "Decile que lo tiraste al mar, Matías".

El aludido, en tanto, sostuvo: "Me asusté tanto cuando me enteré del allanamiento en mi casa, y si, lo tiré al mar", excusa que sorprendió a los presentes quienes, a la postre, reconocieron que "nunca habían escuchado algo semejante".

Otra sorpresa en los tribunales fue el rotundo cambio de actitud evidenciado por Carrió, que después de haber amenazado con destituciones y atribuir conductas mafiosas al personal judicial, no vaciló en pedir disculpas por sus dichos.

Por un momento, 'Lilita' pareció haber olvidado que, en ocasión del allanamiento, habló con el procurador Conte Grand y el mismísimo Axel Kicillof para quejarse y exigir la remoción de jueces y fiscales.

Otro de los que llegaron para alentar a Yofe fue Eduardo Prestofillipo, el youtuber conocido como 'El Presto', y que en marzo enfrentará un juicio oral en Entre Ríos, acusado de instigación al delito por un video en el que llamó a incendiarle la casa al intendente de Paraná.

Por último, mientras Ponce de León abandonaba la fiscalía, alguien se acercó para decirle al oído que la abogada Zóppolo no podría representar a Yofe en ninguna causa, atento a que ambos se denunciaron mutuamente por un hecho ocurrido en la vía pública. Para el final, además, Yofe se tomó el tiempo para hacerle saber a una de las integrantes de este equipo periodístico que «Lilita está muy disgustada con ustedes» (¿?)."

