Para 'resucitar' el caso AFA, Milei / La Nación / Clarín deslizan un posible 'caso Sergio Massa'

En varias ocasiones La Nación trazó una diagonal entre Massa y Pablo Toviggino, tesorero de AFA pero ahora dice que atacará desde otro lado.

A Massa lo pretenden ingresar con cuestiones de importaciones y divisas, dicen unos.

Un comentario

Cuidado: Es probable que así aparezca un 'cisne negro', afirman otros. Que esa investigación revele cómo se pagó gran parte de la campaña de Javier Milei para Presidente.

Porque Mauricio Macri y sus amigos -todos vinculados a la familia Saguier, propietaria de La Nación- aparecieron para el balotaje. Antes, quizás, Sergio Massa sepa más tanto como los Milei cómo fue que se financió el ascenso de quien era indispensable para impedir que ganara Patricia Bullrich.

¿Acaso hay que explicar que Patricia Bullrich era el adversario con posibilidades de ganar y la única forma de impedirlo era 'inflar' a Javier Milei?

Deberían conocerlo los 'comunicadores' hoy oficialistas que en ese tiempo eran firmes partidarios del PRO.

¿Por qué no preguntarle a Ramiro Marra y Eugenio Cazielles qué recuerdan ellos de esos días cuando no estaban distanciados del 'Javo' pese a que Karina Milei los odiaba porque no le rendían cuentas a ella?

Sergio Massa

Volviendo a la ofensiva, el macrista Joaquín Morales Solá hizo 'punta' en La Nación. Lo de 'macrista' no es un dato secundario, considerando las diferencias irreconciliables entre Sergio Massa y Mauricio Macri.

Morales Solá: "Quizás dentro de poco se hablará más de Alberto Fernández y, sobre todo, de Sergio Massa que de la AFA y de su mandamás Claudio “Chiqui” Tapia. Con todo, debe subrayarse que las últimas investigaciones sobre los multimillonarios manejos de la entidad que dirige el fútbol argentino y de su cabecilla han sido devastadoras. (…) varios magistrados sostienen que detrás de los manejos financieros de ellos descubrieron una trama de corrupción más amplia y millonaria que involucraría al Banco Central, a entidades financieras y a casa de cambio que se urdió durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa; el presidente del Banco Central era Miguel Ángel Pesce (lo fue desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 11 de diciembre de 2023, los cuatro años de Fernández), aunque Pesce aseguró en los últimos días, cuando tomó nota de que la Justicia merodeaba cerca de él, que había denunciado en su momento algunos de los presuntos delitos que los magistrados hurgan ahora. (…)".

Entonces, en X se leyó en las últimas horas:

@dariogallo: "Hoy vale la pena las lecturas de los columnistas. Tanto Morales Solá como Roa en Clarín dejan la sensación que Massa podría ser condenado por el rulo de dólares durante su gobierno. Lo dan por muy complicado por lo avanzado de las investigaciones judiciales que se desataron o revivieron de golpe. Aunque uno sepa que muchos fiscales y jueces son “amigos de Massa” me quedó la sensación que si está presa Cristina por qué no podría estarlo el ex ministro de Economía (y varios funcionarios más). Dicen que lo encontrado en los 60 allanamientos de la última semana de diciembre y lo que pueden aportar los celulares traerá novedades complicadas.

Me fui a ver qué escribió Verbitsky y hace dos perfiles sobre dos perfiles presidenciables: Kicillof y Gebel. Y me encuentro con un dato trágico y violento en la vida de Axel. No sabía esto:

‘Kicillof, en cambio, nunca habla en público del episodio más traumático de su vida, que aparece en biografías publicadas en otros países e idiomas, pero rara vez en la Argentina y en castellano. Cuando tenía 22 años, su padre, el psiquiatra Daniel Luis Kicillof, se quitó la vida arrojándose por la ventana en presencia de sus hijos y de su esposa. Vivían en un piso 17 en Recoleta.’"

Ante la ignorancia de Gallo, le responde @_LauraDiMarco: "Hola Darío @dariogallo. El suicidio del padre de Kicillof, un reconocido psicoanalista y psiquiatra (que, efectivamente se tiró por la ventana delante de sus hijos), lo relaté en mi libro La Cámpora, de 2012. Recuerdo que, cuando lo presenté en la Feria del Libro (Le Editorial me tuvo que poner custodia, por las amenazas que recibía de La Cámpora), vino el marido de la madre de Kicillof a putearme por haber relatado el episodio. Incluso me escupió. La bio de Kicillof, junto con la de Iván Heyn, incluyen suicidios, orfandades y tragedias. Lo de Heyn fue un suicidio encubierto, una muerte rara en Montevideo. Lo vi muchas veces. Transitaba una profunda depresión. Su padre, el de Heyn, también había tenido un intento de suicidio. Por eso, el título de un capítulo de La Cámpora es "Orfandad y kirchnerismo puro". Otra forma de hacer periodismo político que no se centra exclusivamente en la corrupción. O en quien robó o no, el tongo, etc. Muy necesario, por cierto, pero a mi gusto, acotado. Abrazo. LD".

Pero Jonatan Maximiliano Goldfarb no desea apartarse del objetivo, que es Massa y desde @JonatanViale dispara:

"Muy pronto van por el jefe de Alí Babá. Muy recomendable la columna de hoy de Moralés Solá en La Nación. Cuenta que en las próximas semanas la corrupción de la AFA quedará chica. Se investiga un desfalco de por lo menos 1500 millones de dólares. ¿El jefa de la banda? Sergio Tomás Massa. ¿El mecanismo? Maniobras ilícitas aprovechando el rulo con los dólares paralelos."

Semana 'picante' por delante.

