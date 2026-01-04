La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Por su parte, Aramide Tinubu de Variety destacó que la miniserie se encuentra "llena de giros impactantes y violencia truculenta, que son habituales en todas las obras de Coben, el espectáculo es un entretenido laberinto desde su escena inicial hasta el final".

Craig Mathieson de The Age también aportó su visión: "La narración se mantiene fiel a la fórmula. No obstante, se trata de una entrega por encima de la media, en parte gracias a la interpretación protagonista de James Nesbitt".

image "En fuga", disponible en Netflix.

Así que, si estabas buscando algo para arrancar el año con todo, "En fuga" promete cumplir. Drama intenso, tensión permanente, secretos familiares y ese toque característico de Coben que ya conocemos y que definitivamente funciona.

