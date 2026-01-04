Arrancó el 2026 y las plataformas de streaming ya se pelean por ver quién seduce mejor a la audiencia. Netflix, fiel a su estilo, decidió no perder el tiempo y lanzó "En fuga", una miniserie que apenas aterrizó, se infiltró entre lo más visto del catálogo. Y para lograr eso en el primer día hay que tener algo realmente especial entre manos.
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
La fuga de una hija y un reencuentro fallido activan el conflicto central de esta miniserie de Netflix cargada de tensión.
La propuesta viene compacta, pero contundente: apenas ocho episodios que te meten de lleno en la vida de Simon, un hombre que aparentemente lo tenía todo resuelto. Familia que lo adoraba, trabajo estable, casa impecable. El paquete completo. Pero cuando Paige, su hija mayor, decide escaparse, ese castillo de naipes se desmorona en un suspiro.
La historia arranca cuando Simon finalmente la encuentra abandonada en un parque, vulnerable y enganchada en el mundo de las drogas. Cree que es su oportunidad de oro para rescatarla, para volver a armar lo que se rompió. Sin embargo, la situación no es tan sencilla: Paige no está sola, y lo que arranca como una discusión acalorada termina derivando en una espiral de violencia que nadie ve venir. Volver a perderla lo arrastra a un territorio sombrío, donde los secretos del pasado familiar resurgen con una fuerza capaz de arrasarlo todo.
Detrás de esta historia está Harlan Coben, el mismo cerebro que nos dio "Atrapados" y "Engaños". El autor ya demostró que sabe cómo construir tramas que te agarran desde el primer minuto y no te sueltan. En el elenco, James Nesbitt lidera el barco acompañado por Ruth Jones, Alfred Enoch, Tracy Ann Oberman, Ingrid Oliver, Amy Gledhill, Annette Badland, Mark Bazeley, Maeve Courtier-Lilley, Jon Pointing, Ellie de Lange, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Lucian Msamati y Minnie Driver. Un reparto de lujo para una producción dramática que se basa en el libro homónimo de Coben.
La nueva miniserie de Harlan Coben que volvió a conquistar a la crítica
La respuesta de la crítica fue instantánea, y la mayoría coincide en que Coben volvió a dar en el clavo. Karina Adelgaard de Heaven of Horror manifestó: "Está entre las mejores adaptaciones. Si te han gustado las adaptaciones anteriores de Harlan Coben, esta te encantará", sentenció, otorgándole un 4 sobre 5 estrellas.
Por su parte, Aramide Tinubu de Variety destacó que la miniserie se encuentra "llena de giros impactantes y violencia truculenta, que son habituales en todas las obras de Coben, el espectáculo es un entretenido laberinto desde su escena inicial hasta el final".
Craig Mathieson de The Age también aportó su visión: "La narración se mantiene fiel a la fórmula. No obstante, se trata de una entrega por encima de la media, en parte gracias a la interpretación protagonista de James Nesbitt".
Así que, si estabas buscando algo para arrancar el año con todo, "En fuga" promete cumplir. Drama intenso, tensión permanente, secretos familiares y ese toque característico de Coben que ya conocemos y que definitivamente funciona.
