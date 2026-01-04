urgente24
¿AQUÍ NO HA PASADO NADA?

Delcy Rodríguez: "Venezuela extiende invitación a USA a trabajar en una agenda de cooperación"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no mencionó en un comunicado el secuestro de Nicolás Maduro por parte de USA ni los 80 muertos en Caracas

04 de enero de 2026 - 22:57
Delcy Rodriguez y su gabinete

Delcy Rodríguez encabezó la primera reunión del gabinete tras la captura del Nicolás Maduro y dejó estupefactos a muchos con un comunicado difundido en redes s ociales: "consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela".

La flamante mandataria no mencionó en su comunicaciòn la "extracciòn" del paìs de quien era su jefe hasta hace 24 horas ni los por lo menos 80 muertos que provocaron las bombas y misiles de la potencia agresora. La flamante mandataria no mencionó en su comunicaciòn la "extracciòn" del paìs de quien era su jefe hasta hace 24 horas ni los por lo menos 80 muertos que provocaron las bombas y misiles de la potencia agresora.

Paralelamente, el gobierno de Cuba reconocía que en los ataques norteamericanos del sàbado 3 de enero por la madrugada murieron un total de 32 efectivos de las fuerzas armadas de la isla tras enfrentarse al Grupo Delta de elite de Estados Unidos. Se desempeñaban en el anillo final de contención del ex jefe de Estado venezolano.

La funcionaria a cargo de la transición en Venezuela se mostró acompañada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

Según la agencia Reuters, Estados Unidos prepara ofertas de amnistía o exilio para líderes chavistas restantes en Venezuela como la actual presidenta encargada para facilitar una transición pacífica. Según la agencia Reuters, Estados Unidos prepara ofertas de amnistía o exilio para líderes chavistas restantes en Venezuela como la actual presidenta encargada para facilitar una transición pacífica.

Donald Trump

Trump: “Delcy Rodríguez está cooperando”

El presidente estadounidense declaró que aún no habló personalmente con la funcionaria pero aseguró que lo hará “en el momento adecuado”

El líder republicano dijo que su gobierno está “a cargo” de Venezuela y que mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo”.

Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar. Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo. Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar. Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo.

Con respecto al proceso que se le hará a Nicolás Maduro en Nueva York, el titular de la Casa Blanca adelantó:

“Va a pasar por un juicio muy duro. El caso es infalible. La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”.

"Nicolasito" Maduro

“Nicolasito” Maduro habló de traidores

En un mensaje difundido en redes sociales el hijo de Nicolás Maduro llamó a los simpatizantes del chavismo a mantenerse en las calles y advirtió que el movimiento no mostrará debilidad pese a la crisis interna y prometió que “se conocerán quienes cometieron actos de traición” durante la detención de su padre.

