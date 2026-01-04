Delcy Rodríguez: "Venezuela extiende invitación a USA a trabajar en una agenda de cooperación"

DONALD TRUMP_VENEZUELA2_AFP Donald Trump FOTO: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump: “Delcy Rodríguez está cooperando”

El presidente estadounidense declaró que aún no habló personalmente con la funcionaria pero aseguró que lo hará “en el momento adecuado”

El líder republicano dijo que su gobierno está “a cargo” de Venezuela y que mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo”.

Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar. Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo. Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar. Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo.

Con respecto al proceso que se le hará a Nicolás Maduro en Nueva York, el titular de la Casa Blanca adelantó:

“Va a pasar por un juicio muy duro. El caso es infalible. La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”.

image "Nicolasito" Maduro

“Nicolasito” Maduro habló de traidores

En un mensaje difundido en redes sociales el hijo de Nicolás Maduro llamó a los simpatizantes del chavismo a mantenerse en las calles y advirtió que el movimiento no mostrará debilidad pese a la crisis interna y prometió que “se conocerán quienes cometieron actos de traición” durante la detención de su padre.