"Estén atentos": El aviso de la NASA que emociona por lo que pasará en el espacio

NASA: Próximas caminatas espaciales

Los astronautas hacen caminatas espaciales por diversos motivos, como llevar adelante experimentos científicos, poner a prueba equipos, reparar satélites o sus propias naves espaciales.

Esta vez, los astronautas prestarán apoyo al ensamblaje, mantenimiento y mejoras de la estación espacial.

Específicamente, el jueves 8 de enero, los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman harán una caminata espacial para preparar el canal de energía de 2 A para la futura instalación de los paneles solares de despliegue de la Estación Espacial Internacional, señala la NASA.

Una vez instalados, los paneles proporcionarán energía adicional al laboratorio orbital, incluyendo el apoyo crucial para su desorbitación segura y controlada.

Esta caminata espacial será histórica, ya que se convertirá en la décima caminata espacial de Mike Fincke, convirtiéndose en el astronauta de la NASA con más caminatas espaciales.

Mientras, el jueves 15 de enero, dos astronautas de la NASA, que aún no han sido anunciados, reemplazarán una cámara de alta definición en el puerto de cámara 3, e instalarán una nueva ayuda de navegación para naves espaciales visitantes, llamada reflector planar, en el puerto delantero del módulo Harmony.

Además, reubicarán un puente de servicio de amoníaco temprano (un conjunto de mangueras flexibles que conecta partes de un sistema de fluido) junto con otros puentes en las estructuras S6 y S4 de la estación.

Las horas de ambos eventos espaciales se conocerán más cerca de la fecha de las operaciones.

Asimismo, tal como ocurre con otros eventos de la NASA, muchos esperan que las caminatas espaciales puedan verse en vivo a través de la plataforma gratuita NASA+ o en el canal oficial de YouTube de la NASA.

