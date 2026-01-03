Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

telefonica logo2 1440x808.jpg Venta de Telefónica y mercado concentrado: La operación dejaría a Telecom con casi el 60% del mercado de telefonía móvil en el país

El rol del ENACOM y la CNDC en la operación

Desde que se concretó la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA) el pasado 24 de febrero, la gestión de Javier Milei activó los mecanismos de control a través del Enacom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). El foco está puesto en evitar la conformación de una posición dominante que afecte a los usuarios.