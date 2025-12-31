Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales."

Todo indica que Grupo Clarín no recuperará el fútbol de AFA.

Corolario: Los allanamientos no definen nada.

Javier Faroni

Luego del show televisivo del martes 30/12/2025 con foco en Javier Faroni, resulta que la Justicia federal dispuso el mismo martes levantar la prohibición de salida del país que pesaba sobre Javier Faroni, en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

La resolución fue adoptada por el juez federal Luis Antonio Armella y comunicada de manera urgente.

El juzgado dispuso que Faroni y su esposa, Erica Gabriela Gillette, se presenten a la sede judicial el 19/01/2026, a las 10:00 y 10:15, respectivamente.

¿Y el show televisivo? ¿Y el show en las webs de noticias?

Un ejemplo: Infobae: "La Justicia cierra el cerco sobre los directivos de la AFA: en qué causas los investigan y por qué".

infobae Curioso título de Infobae.

Lo nuevo

Ambos multimedios intentan seguir con la noticia aunque no haya mucho fondo.

Lo nuevo es cuestionar las decisiones comerciales entre privados. El objetivo es que la información apunte a quebrar la convivencia en AFA.

Pero Juan Sebastián Verón no conseguiría los votos suficientes para presidir AFA ni que fuera el último dirigente con posibilidades. Y esto no tiene que ver con todo esto sino con la mala relación de Verón con sus pares.

Lo que informan Clarín y La Nación es que TourProdEnter LLC se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de AFA en el exterior durante los últimos 4 años.

Y que embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística” en los contratos que intervino desde 2021.

Pero, en todo caso, esto provocará comentarios o reclamos internos en la próxima Asamblea de AFA, no una reacción tal como pretenden La Nación y Clarín.

Ambos multimedios escalan, a partir de ese dato, que Javier Faroni transfirió más de US$5,7 millones de los ingresos obtenidos de AFA a una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd, que integra un grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024.

No se entiende cuál sería el delito que investigan La Nación y Clarín.Es como si alguien investigara las decisiones domésticas de Telecom Argentina entre Fintech Group y Grupo Clarín. O cómo S.A. La Nación financia el 'rojo' de LN+.

Los fondos de la AFA salieron de una cuenta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC –empresa de Faroni-, a través de 25 transferencias hacia 2 cuentas de Sports NextGen Ltd en los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio.

Pero ¿cómo llegarían al lavado de dinero? En concreto, Grupo Clarin perdió el fútbol para TyC Sports, y todavía no logró 'cargarse' a la AFA.

Derrota de Cecilia Incardona

Algo más: la Cámara Federal de La Plata resolvió que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, es quien debe investigar una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo.

Durísima derrota de la fiscal Cecilia Incardona, quien promovió que fuese Armella quien investigara. Pero su enfoque no convenció al camarista Jorge Di Lorenzo.

Ella consideró que el juzgado de Armella ya investigaba una denuncia de lavado de dinero con algunos de los mismos imputados; entre ellos, Vallejo y el Club Banfield.

Villena denunció a Incardona ante el Procurador General de la Nación.

Sur Finanzas es un tema delicado por ANDISgate y por operaciones financieras de la AFA.

Camarista Di Lorenzo:

“Dado que la fiscal ha calificado en más de una oportunidad de ‘errónea’ la asignación ‘de la presente causa, mediante bolillero, al Juzgado’ N° 1 a cargo del Juez Villena, poniendo eventualmente en duda, de ese modo, la corrección del sorteo efectuado por esta cámara, es preciso aclarar que no ha existido error alguno".

“Cualquier procedimiento de adjudicación diverso habría significado un incumplimiento de las funciones de esa oficina, pues las cuestiones de conexidad subjetiva y objetiva dependen de pronunciamientos jurisdiccionales”.

El tribunal evaluó el comportamiento de la fiscal como un intento de forzar la radicación de la causa en un juzgado específico, una práctica conocida como fórum shopping.

La Cámara también descartó la existencia de conexidad real entre la causa Sur Finanzas y el expediente previo que tramita en el Juzgado N°2, vinculado a presuntas maniobras de lavado relacionadas con el Club Atlético Banfield.

“La conexidad alegada no existe ni objetiva ni subjetivamente”, sostuvo el tribunal, que además cuestionó que la fiscal ampliara de manera significativa el universo de imputados sin respaldo directo en la denuncia administrativa que dio origen al caso.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

