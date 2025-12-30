Qué es el efecto Antoine Semenyo: la pieza que Guardiola le robó a toda la Premier

"Antoine Semenyo y Manchester City, acuerdo casi cerrado y próximos pasos a dar. El Manchester City y el Bournemouth han tomado una decisión positiva hoy para continuar las conversaciones mientras el jugador se prepara para unirse", informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases.

"El jugador se prepara para unirse"

Extremo por derecha, este futbolista sensación de la Premier League se caracteriza por tener ductilidad para jugar también por izquierda. Y parecería ser, además, una pieza que le falta a Pep Guardiola.

Jeremy Doku es el perfil más similar que tiene en el plantel -Savinho también, pero todavía le falta madurez y rodaje-, aunque Semenyo parecería tener más verticalidad. Es incisivo en su estilo, potente. Tiene tanta gambeta como apetito para buscar siempre el arco. Con el detalle, además, de hacerlo con las dos piernas. El ghanés tiene goles en su cuenta personal de zurda y de derecha.

G8oDI-1WkAAlhA8 El ghanés es una gran cuota de potencia @afcbournemouth

Cherki, Bernardo Silva y Foden son la sala de máquinas de este Manchester City en la actualidad. Más creatividad y pausa que verticalidad para esta versión de Pep Guardiola. Haaland, claro, siempre de punta.

En ese sentido, Semenyo parece ser una alternativa distinta y más vertical, que puede aportar mayor vértigo y finalización a la ofensiva.

No solo eso, sino que el futbolista podría insertarse muy bien en el "novedoso" estilo de este Manchester City. Un City que se ha alejado un poco de las presiones altas y la defensa lejos del arco propio, para adoptar -por momentos y sin miedo- una estructura más conservadora y en propio campo.

La maratón de 52 metros: Antoine Semenyo y una corrida maratónica vs. Liverpool

Tiene lógica la contratación de Semenyo, que además llega de un entorno más reactivo y contragolpeador como lo es el Bournemouth. El Bournemouth es, de hecho, uno de los equipos de la Premier League con más disparos de contraataques intentados.

¡Por fin! Pep Guardiola recibe el notición que puede cambiar todo en el City Pep Guardiola planifica Photo by Glyn KIRK / AFP

Entre esos disparos está el de Semenyo ante Liverpool, en el partido de inicio de temporada, en donde corrió enfiló una corrida maratónica de contragolpe: 52,4 metros trasladó la pelota el delantero, al que a pesar de la larguísima carrera le quedó oxígeno para definir con lucidez. Pura potencia.

Esa corrida fue, de hecho, una de las carreras más largas con el balón antes de marcar jamás registradas en la Premier League, según datos de Opta Analyst.

El jugador de Ghana es una pieza que no existe hoy en el City de Guardiola. Si desembarca en Manchester, tendrá la tarea de luchar por un puesto en medio de tanto talento, en un equipo cuyo entrenador no se caracteriza precisamente por ser "jugadorista": pone en cancha a los que mejor entiendan y se adapten al plan de partido.

