Histórico: FIFA decide tratar regla que cambiará el fútbol para siempre

En caso de que la FIFA y la IFAB aprueben la Ley Wenger en la Asamblea General de febrero, la misma entrará en vigencia a partir de la temporada 26/27 en todo el mundo. Lo que no se aclaró es si en el Mundial de 2026 se aplicará, en caso de aprobarse, la nueva ley o seguirá en vigencia la actual.

El mundo cambia y el fútbol también, algunos casos son para involucionar o hacer el deporte menos atractivo, como el caso del VAR, y otros como en el caso de la Ley Wenger, que sería para evolucionar y dejar de lado el fuera de juego erróneo, ya que el que se sanciona ahora no responde a la esencia de la ley del Offside.

