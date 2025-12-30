La FIFA y la International Football Association Board (IFAB) son las encargadas de analizar las propuestas de cambios de reglamento y si corresponde aprobarlas y modificarlas. Ahora han decidido tratar una ley a la cual se venían resistiendo cambiar, pero todo evoluciona y no les quedó otra que analizarla. Se trata de un cambio revolucionario en la regla del fuera de juego.
SERÁ EN FEBRERO
Histórico: FIFA decide tratar regla que cambiará el fútbol para siempre
FIFA e IFAB tomaron una decisión histórica, tratarán en la Asamblea General de febrero un cambio en el reglamento que revolucionará el fútbol.
FIFA e IFAB trataran la Ley Wenger
Hay ciertas partes del reglamento del fútbol que tanto FIFA como IFAB se resisten a analizar, como por ejemplo fue el uso de la tecnología, la cual fue introducida en el fútbol un poco a la fuerza y a estos dos organismos no les quedó otra que aprobarla. Ahora aparece otra situación incómoda tanto para FIFA como IFAB, el cambio en la ley de fuera de juego basado en la Ley Wenger.
La Ley Wenger es un proyecto presentado por el Director de Desarrollo del Fútbol Mundial, Arsene Wenger, de allí su nombre. Este proyecto lo presentó el ex DT del Arsenal hace tiempo, pero siempre FIFA e IFAB se resistieron a analizarlo y más aún a cambiar la regla del fuera de juego, pero las polémicas por los fuera de juego milimétricos donde el jugador no saca ventaja obligaron a estos dos organismos a analizarla.
La Ley Wenger consiste en que será considerado fuera de juego cuando el delantero esté con todo el cuerpo por delante del último defensor. Esto quiere decir que dejarán de existir los fuera de juego por milímetros, algo que se sanciona por el VAR.
De esta forma se vuelve a la esencia del fuera de juego, sancionar la ventaja del delantero, ya que actualmente los fuera de juego por tener la punta del botín adelantado no se consideran una ventaja para el delantero, y por eso no tiene sentido que la ley continúe así, ya que no se creó con el propósito actual.
En caso de que la FIFA y la IFAB aprueben la Ley Wenger en la Asamblea General de febrero, la misma entrará en vigencia a partir de la temporada 26/27 en todo el mundo. Lo que no se aclaró es si en el Mundial de 2026 se aplicará, en caso de aprobarse, la nueva ley o seguirá en vigencia la actual.
El mundo cambia y el fútbol también, algunos casos son para involucionar o hacer el deporte menos atractivo, como el caso del VAR, y otros como en el caso de la Ley Wenger, que sería para evolucionar y dejar de lado el fuera de juego erróneo, ya que el que se sanciona ahora no responde a la esencia de la ley del Offside.
