Bolonqui de Javier Milei y Manuel Adorni con La Nación: Roma no paga traidores

Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida.



Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo.



Muchas… pic.twitter.com/iMYOrQbpYY — Manuel Adorni (@madorni) December 30, 2025

Javier Milei hizo un agregado en el reposteo desde su cuenta @jmilei: !"PERIODISMO" Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin.

Hubo un agregado posterior:

milei3

Muy interesante lo que le replicó @LaParanoidea: Pero vos naciste ahí, en programas de chimentos. Deberías sentirlo cercano, como en casa.

Luego @_Maritoo__: Majul, Trebucq y Viale cuentan como periodistas?

También irrumpió 'la perrada':

@Santiago_Oria: Destruido el diario La Nación. No queda nada del legado de Mitre.

@ElTrumpista: NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LA NACIÓN.

Juliana Santillán Juárez Brahím desde @SantilanJuli223: Mienten, operan, después lloran si hay vuelto. Cuando la prensa que deshonra la profesión sale con estas cosas, hay un mundo de comunicación LIBRE que se abre camino. La credibilidad es al base del periodismo, hay medios que se auto destruyen.

@TommyShelby_30: Abstinencia de pauta.

@ApuntoDisparo: Lo del periodismo actual es terrible, por no decir en demasiados casos vomitivo, pero es lo que pasa cuando los que deberían informar con veracidad se convierten en mercenarios de la desinformación a sueldo de miserables. ¡Ojalá algún día pagasen por el mal que causan!

@HaterBegins: Como me voy a reir cuando Clarín se quede sin nada, pasando de ser el conglomerado más grande de Argentina a tener la misma relevancia que Crónica.

También hay quienes no entienden pero opinan. Por ejemplo: Leandro Rodrigo Deyuanini Mon, quien desde su cuenta @LeanDeyuanini posteó: Por eso, para los equipos de prensa —especialmente en la Provincia de Buenos Aires— contratá publicistas, licenciados en marketing, ciencias políticas o sociología. No periodistas contaminados por internas o viejas lógicas.

Embed jajajajajajaja boludo la nacion salió de la nada a decir q Milei se había aumentado el sueldo cuando el tipo lo tiene congelado desde el 2023, disimulá hermano https://t.co/RF7ZiHKzy7 pic.twitter.com/dY3EmG8Fqa — piti (@nosoypitti) December 30, 2025

@Ale_pura_sangre: El periodismo argentino es corrupto y mercenario, solo juegan para sus intereses económicos y no saben vivir sin dinero del Estado.

@chelodxmg: Los medios hoy en dia como no tienen nada para informar, mienten buscando la desmentida, si no se desmiente lo dan por verdadero, y si hay buenas noticias se las arreglan para darla como mala noticia, ej: "Aumento el empleo precario".

Interesantes estos 3:

@PatxiUranga: La verdad, creo que La Nación debería incluir una aclaración al comienzo (idealmente) o al pie de la nota explicando por qué hizo este cambio. Si fue una mala interpretación o qué pasó. Si no, queda bastante mal y confuso. Incluso si editan la versión online.

La verdad, creo que La Nación debería incluir una aclaración al comienzo (idealmente) o al pie de la nota explicando por qué hizo este cambio. Si fue una mala interpretación o qué pasó. Si no, queda bastante mal y confuso. Incluso si editan la versión online. @FrancoArri79061: El debate no es si al periodismo hay que respetarlo: eso es obvio. El punto es qué entendemos hoy por periodismo. Cuando la opinión reemplaza al dato, cuando el título editorial suplanta a la evidencia y cuando se construyen climas políticos a partir de conjeturas sin sustento, el problema no es el poder que incomoda, sino la pérdida de estándares. En democracias maduras, el periodismo cumple un rol central precisamente porque contrasta, verifica y contextualiza. Si eso se diluye, la crítica deja de ser control republicano y pasa a ser ruido. No se trata de blindar a ningún gobierno. Se trata de algo más básico: señalar que la credibilidad no es un derecho adquirido, se construye todos los días con rigor intelectual. Y cuando la política expone datos, decisiones y resultados, lo mínimo esperable es una discusión honesta sobre ellos. Lo demás es espectáculo.

El debate no es si al periodismo hay que respetarlo: eso es obvio. El punto es qué entendemos hoy por periodismo. Cuando la opinión reemplaza al dato, cuando el título editorial suplanta a la evidencia y cuando se construyen climas políticos a partir de conjeturas sin sustento, el problema no es el poder que incomoda, sino la pérdida de estándares. En democracias maduras, el periodismo cumple un rol central precisamente porque contrasta, verifica y contextualiza. Si eso se diluye, la crítica deja de ser control republicano y pasa a ser ruido. No se trata de blindar a ningún gobierno. Se trata de algo más básico: señalar que la credibilidad no es un derecho adquirido, se construye todos los días con rigor intelectual. Y cuando la política expone datos, decisiones y resultados, lo mínimo esperable es una discusión honesta sobre ellos. Lo demás es espectáculo. @Cat_AMDT4: hay noticias desde hace 2 días de "suba de salario" de ustedes. Tienen que ser más rápidos. Por cierto, expliquen extremadamente bien cómo van a medir la inflación ahora por ENGHo17-18 porque también los van a operar de todas las formas y asquerosamente posibles.

También una ironía.

@LicuadoraMamba: Cierto que viven del 3%.

