Marcela Tauro disparó letal contra Laura Ubfal tras renunciar a Infama

Esta ocasión contará con la particularidad que además del público en general, contará con la presencia de figuras.

Marcela Tauro no descartó la posibilidad de entrar a la reconocida casa y en diálogo con LAM aclaró: "Si tengo que entrar, entro".

De todos modos aclaró que en primer lugar debería hablarlo con América TV, teniendo en cuenta que el reality se emite por Telefe.

