Hace algunos días Laura Ubfal confirmó que no seguirá los domingos en Infama junto a Marcela Tauro por la pantalla de América TV, al respecto la conductora que oficia de panelista en Intrusos habló al respecto y apuntó duramente contra su colega.
"TIENE UNOS MODOS RAROS"
Marcela Tauro disparó letal contra Laura Ubfal tras renunciar a Infama
Luego de que la panelista anunciara que dejará el ciclo televisivo que sale por América TV, Marcela Tauro apuntó con dureza y reveló qué hablaron privadamente.
“Ella tiene unos modos raros. Por ejemplo, la maquilladora y el peluquero nos esperan con café y bomboncito. Ella llega y si no tiene empieza a gritar: ‘Café, café'’. La verdad no tienen obligación”, expresó, sorprendida por sus actitudes que llamaban la atención del resto del equipo técnico.
De todos modos, subrayó que su evaluación laboral no fue negativa y destacó que la dinámica televisiva que lograron juntas fue interesante para el programa que conduce. Asimismo, hizo público su deseo de que en algún momento pueda concretarse un regreso aunque dejó en claro que, por ahora, no lo ve probable dado el presente profesional de su excompañera.
Además, reveló que se comunicaron de forma privada con la intención de que recapacite su decisión aunque sin éxito. “Se lo dije pero me parece que no tiene ganas. Me dijo que no”, confesó.
Marcela Tauro no descarta entrar a la casa de Gran Hermano
De cara a lo que será Gran Hermano: Generación dorada, actualmente las autoridades se encuentran determinando quiénes serán los nuevos participantes.
Esta ocasión contará con la particularidad que además del público en general, contará con la presencia de figuras.
Marcela Tauro no descartó la posibilidad de entrar a la reconocida casa y en diálogo con LAM aclaró: "Si tengo que entrar, entro".
De todos modos aclaró que en primer lugar debería hablarlo con América TV, teniendo en cuenta que el reality se emite por Telefe.
