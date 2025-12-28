Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"

carlos melconian.webp Carlos Melconián, ex titular del Banco Nación, opinó sobre la inflación en Argentina

Las 3 reformas estructurales que intentará Javier Milei

1-“Se dejó sin fecha la reforma previsional, la más complicada para Argentina y el resto del mundo. El único intento serio para cambiar este sistema fueron las AFJP pero volaron por el aire”.

2-“La reforma tributaria no va a existir. Si estamos discutiendo dos mangos con veinte para aprobar o no el presupuesto… ¿Cómo van a hacer a bajar los gravámenes?”

3-"La Reforma Laboral tiene cuestiones estructurales como los litigios y la carga empresarial. Hay avances ya escritos, es muy parecido a lo que intentó Macri hace unos años. Seguramente, el peronismo va a judicializar todo. Argentina no va a recuperar la formalidad laboral, veremos bajo qué metodologías se insertan los 8 millones de trabajadores informales