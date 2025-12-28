urgente24
DINERO Melconian > hiperinflación > Milei

SUBAS DE PRECIOS CONTINUARÁN

Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"

“El nivel de actividad no es bueno, la torta se va achicando. Vamos a un 3er año de superávit comercial gracias a Vaca Muerta” dijo Carlos Melconián en LN+.

28 de diciembre de 2025 - 21:57
&nbsp;Carlos Melconian.&nbsp;

 Carlos Melconian. 

“Hay que comprar dólares para pagar los intereses de la deuda, si eso fuera posible estaríamos frente a un éxito total porque al capital lo vamos a rollear, a patear para adelante” explicó Carlos Melconián en el ciclo Comunidad de Negocios.

Al presidente y el ministro de Economía es mejor no escucharlos porque lo que dicen no se cumple. Este es un gobierno que no gana crédito, no tiene credibilidad. Sin embargo, a pesar de sus noches de Cabaret, Argentina siempre tiene una nueva chance como ocurre ahora con la energía. Al presidente y el ministro de Economía es mejor no escucharlos porque lo que dicen no se cumple. Este es un gobierno que no gana crédito, no tiene credibilidad. Sin embargo, a pesar de sus noches de Cabaret, Argentina siempre tiene una nueva chance como ocurre ahora con la energía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2005438999096066487&partner=&hide_thread=false

El economista describió la actualidad nacional

Seguir leyendo

Argentina tiene una grieta sectorial, una grieta social e incluso hay una grieta provincial. A todos les está yendo diferente. En algunos casos, muy marcadamente. El comercio está entre los golpeados y es un buen indicador porque vende sea nacional o importado. Campo, energía y extractivo dan positivo pero son apenas el 25% del PBI. Estemos frente a un ajuste que no es de carácter expansivo. Argentina tiene una grieta sectorial, una grieta social e incluso hay una grieta provincial. A todos les está yendo diferente. En algunos casos, muy marcadamente. El comercio está entre los golpeados y es un buen indicador porque vende sea nacional o importado. Campo, energía y extractivo dan positivo pero son apenas el 25% del PBI. Estemos frente a un ajuste que no es de carácter expansivo.

“Se confunde pragmatismo con los datos que te entrega la realidad y te obligan a actuar de determinada manera. Quiero ver cómo termina lo del parlamento. El gobierno festeja que saca leyes gracias a las últimas elecciones. Ahora, acepta cosas que hace 2 años no aceptaba”.

carlos melconian.webp
Carlos Melconi&aacute;n, ex titular del Banco Naci&oacute;n, opin&oacute; sobre la inflaci&oacute;n en Argentina

Carlos Melconián, ex titular del Banco Nación, opinó sobre la inflación en Argentina

Las 3 reformas estructurales que intentará Javier Milei

1-“Se dejó sin fecha la reforma previsional, la más complicada para Argentina y el resto del mundo. El único intento serio para cambiar este sistema fueron las AFJP pero volaron por el aire”.

2-“La reforma tributaria no va a existir. Si estamos discutiendo dos mangos con veinte para aprobar o no el presupuesto… ¿Cómo van a hacer a bajar los gravámenes?”

3-“La Reforma Laboral tiene cuestiones estructurales como los litigios y la carga empresarial. Hay avances ya escritos, es muy parecido a lo que intentó Macri hace unos años. Seguramente, el peronismo va a judicializar todo. Argentina no va a recuperar la formalidad laboral, veremos bajo qué metodologías se insertan los 8 millones de trabajadores informales 3-“La Reforma Laboral tiene cuestiones estructurales como los litigios y la carga empresarial. Hay avances ya escritos, es muy parecido a lo que intentó Macri hace unos años. Seguramente, el peronismo va a judicializar todo. Argentina no va a recuperar la formalidad laboral, veremos bajo qué metodologías se insertan los 8 millones de trabajadores informales

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES