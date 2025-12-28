“Hay que comprar dólares para pagar los intereses de la deuda, si eso fuera posible estaríamos frente a un éxito total porque al capital lo vamos a rollear, a patear para adelante” explicó Carlos Melconián en el ciclo Comunidad de Negocios.
SUBAS DE PRECIOS CONTINUARÁN
Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"
“El nivel de actividad no es bueno, la torta se va achicando. Vamos a un 3er año de superávit comercial gracias a Vaca Muerta” dijo Carlos Melconián en LN+.
El economista describió la actualidad nacional
“Se confunde pragmatismo con los datos que te entrega la realidad y te obligan a actuar de determinada manera. Quiero ver cómo termina lo del parlamento. El gobierno festeja que saca leyes gracias a las últimas elecciones. Ahora, acepta cosas que hace 2 años no aceptaba”.
Las 3 reformas estructurales que intentará Javier Milei
1-“Se dejó sin fecha la reforma previsional, la más complicada para Argentina y el resto del mundo. El único intento serio para cambiar este sistema fueron las AFJP pero volaron por el aire”.
2-“La reforma tributaria no va a existir. Si estamos discutiendo dos mangos con veinte para aprobar o no el presupuesto… ¿Cómo van a hacer a bajar los gravámenes?”