Melconián: "peor que en pandemia y 2001": River no perdona a Boca; 2 de cada 3 se informa en redes

Las pérdidas para los de Núñez serán enormes y, para colmo, los de la ribera ya tienen asegurado un lugar en la fase de grupos de 2026. Las pérdidas para los de Núñez serán enormes y, para colmo, los de la ribera ya tienen asegurado un lugar en la fase de grupos de 2026.

Embed - Fin de una era: River queda fuera de la Copa Libertadores tras una década de protagonismo

3-En Argentina, la mayoría ya no se informa por televisión, radio o diarios.

El 65% prefiere medios digitales, y entre los jóvenes la cifra explota al 93%.

El feed desplazó al prime time… y cada fuerza política vive en su propia burbuja informativa.

Las redes ya no acompañan la agenda: la construyen. Y este es solo el primer capítulo. Las redes ya no acompañan la agenda: la construyen. Y este es solo el primer capítulo.

En el próximo reel: cómo la inteligencia artificial está empezando a golpear el tráfico de todos los medios.

Embed - “El derrumbe de los medios tradicionales en Argentina”

4-Patrimonio de Tapia y Toviggino bajo la lupa.

Detrás de la bodega premium La Vigilia aparece una red de sociedades ligada al círculo íntimo de la AFA, mientras el otro costado del negocio se mueve entre CEAMSE, contratos de basura y residuos patológicos.

Todo esto sin que Tapia haya sido considerado Persona Expuesta Políticamente.

Es decir: nunca pasó por los controles anti lavado que debería enfrentar cualquier dirigente con su nivel de poder.

¿Vinos de lujo, basura millonaria y cero controles? Una combinación que abre más preguntas que respuestas. ¿Vinos de lujo, basura millonaria y cero controles? Una combinación que abre más preguntas que respuestas.