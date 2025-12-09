Melconián: "peor que en pandemia y 2001": River no perdona a Boca; 2 de cada 3 se informa en redes

1-Para Melconián fue un diciembre de terror
El economista afirmó que noviembre de 2025 es incluso peor que el de 2001.
Sostiene que los comercios no venden debido a la enorme recesión que atraviesa el país.
Además, advierte que las familias están endeudadas y ya no tienen margen para financiarse.
El xeneise no salió campeón y eso terminó condenando al millonario a jugar la Sudamericana.
Tras una década de protagonismo, el Millonario quedó afuera de la Copa Libertadores.
El 65% prefiere medios digitales, y entre los jóvenes la cifra explota al 93%.
El feed desplazó al prime time… y cada fuerza política vive en su propia burbuja informativa.
En el próximo reel: cómo la inteligencia artificial está empezando a golpear el tráfico de todos los medios.
Detrás de la bodega premium La Vigilia aparece una red de sociedades ligada al círculo íntimo de la AFA, mientras el otro costado del negocio se mueve entre CEAMSE, contratos de basura y residuos patológicos.
Todo esto sin que Tapia haya sido considerado Persona Expuesta Políticamente.
Es decir: nunca pasó por los controles anti lavado que debería enfrentar cualquier dirigente con su nivel de poder.