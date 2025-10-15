Carlos Melconián: "nunca vi una intervención cuasi colonial de este tipo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1978611830525239756&partner=&hide_thread=false - Hay "olor" a devaluación???

+ No es que hay olor... hay NÚMEROS QUE LO REFLEJAN



Melconian no para de tirar FACTOS en TN pic.twitter.com/VwNbQmeOaI — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) October 15, 2025

"Vamos a tener que convivir un poco más con la inflación"

"Creo que el Presidente va a tener que postergar la idea de inflación de un dígito anual". Si la inflación da un 20 % en los próximos años es un éxito. No es real esa inflación del 0 % con la que sueña Milei" argumentó Melconián.

El reconocido economista cerró:

"El Congreso que viene es un parlamento donde todos están jugando al tercio entre LLA, el peronismo y las provincias. El 27 de Octubre esto no se arregla. Tenemos que tener para el año 2026 sí o sí un mercado cambiario libre. Lo único que le pido al presidente es que no se pase de rosca. ¿Para qué prometen lo que saben que no van a poder cumplir".