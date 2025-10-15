urgente24
LA CUMBRE TRUMP-MILEI

Carlos Melconián: "nunca vi una intervención cuasi colonial de este tipo"

Entrevistado por Jonatan Viale, Carlos Melconián criticó en duros términos la reunión entre los presidentes de Argentina y USA.

15 de octubre de 2025 - 23:58
Carlos Melconian

“Uno es peleador, nació y creció en un barrio donde te cagabas a trompadas y por eso a mí no me gusta este papel de seudo colonialismo, me da mucha bronca, es la crónica de una muerte anunciada” expresó Carlos Melconián en TN.

No me gusta este formato donde el secretario del Tesoro de Estados Unidos se hace cargo del Banco Central de Argentina y de toda el área económica, estamos intervenidos. Macri terminó en una cosa parecida con Cristine Lagard, del FMI. No me gusta este formato donde el secretario del Tesoro de Estados Unidos se hace cargo del Banco Central de Argentina y de toda el área económica, estamos intervenidos. Macri terminó en una cosa parecida con Cristine Lagard, del FMI.

“Ahora, hay que ver qué pasa cuando Scott Bessent nos saque el andador porque cuando vos tenés más demanda que oferta de dólares tenés 2 caminos: o restringís las ventas o permitís tener un valor más alto. Tenés que elegir una de las dos”.

A la hora de explicar porqué se llegó hasta una instancia tan dramática, el ex titular del Banco Nación arriesgó:

“Terminamos en esa reunión de Washington porque fracasó el plan económico. Tenemos problemas de reservas, nivel de actividad y riesgo país. Lo que iba a ser bombo, pitos y cornetas terminó en una reunión donde hubo que aclarar qué es lo que se había dicho. Están metidos hasta las bolas en una elección gris”.

"Vamos a tener que convivir un poco más con la inflación"

"Creo que el Presidente va a tener que postergar la idea de inflación de un dígito anual". Si la inflación da un 20 % en los próximos años es un éxito. No es real esa inflación del 0 % con la que sueña Milei" argumentó Melconián.

El reconocido economista cerró:

"El Congreso que viene es un parlamento donde todos están jugando al tercio entre LLA, el peronismo y las provincias. El 27 de Octubre esto no se arregla. Tenemos que tener para el año 2026 sí o sí un mercado cambiario libre. Lo único que le pido al presidente es que no se pase de rosca. ¿Para qué prometen lo que saben que no van a poder cumplir".

