“Uno es peleador, nació y creció en un barrio donde te cagabas a trompadas y por eso a mí no me gusta este papel de seudo colonialismo, me da mucha bronca, es la crónica de una muerte anunciada” expresó Carlos Melconián en TN.
LA CUMBRE TRUMP-MILEI
Carlos Melconián: "nunca vi una intervención cuasi colonial de este tipo"
Entrevistado por Jonatan Viale, Carlos Melconián criticó en duros términos la reunión entre los presidentes de Argentina y USA.
“Ahora, hay que ver qué pasa cuando Scott Bessent nos saque el andador porque cuando vos tenés más demanda que oferta de dólares tenés 2 caminos: o restringís las ventas o permitís tener un valor más alto. Tenés que elegir una de las dos”.
A la hora de explicar porqué se llegó hasta una instancia tan dramática, el ex titular del Banco Nación arriesgó:
“Terminamos en esa reunión de Washington porque fracasó el plan económico. Tenemos problemas de reservas, nivel de actividad y riesgo país. Lo que iba a ser bombo, pitos y cornetas terminó en una reunión donde hubo que aclarar qué es lo que se había dicho. Están metidos hasta las bolas en una elección gris”.
"Vamos a tener que convivir un poco más con la inflación"
"Creo que el Presidente va a tener que postergar la idea de inflación de un dígito anual". Si la inflación da un 20 % en los próximos años es un éxito. No es real esa inflación del 0 % con la que sueña Milei" argumentó Melconián.
El reconocido economista cerró:
"El Congreso que viene es un parlamento donde todos están jugando al tercio entre LLA, el peronismo y las provincias. El 27 de Octubre esto no se arregla. Tenemos que tener para el año 2026 sí o sí un mercado cambiario libre. Lo único que le pido al presidente es que no se pase de rosca. ¿Para qué prometen lo que saben que no van a poder cumplir".