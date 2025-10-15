Las acciones de Central Puerto treparon un 6,8% en las operaciones posteriores al cierre del martes, luego de que firmara un memorando de entendimiento para suministrar energía renovable al megaproyecto tecnológico "Stargate Argentina".
Central Puerto proveerá energía para el proyecto de OpenAI y Sur Energy
Se trata de una inversión de US$ 25 mil millones liderado por Sur Energy en colaboración con OpenAI, que apunta a instalar un centro de datos de gran escala destinado a infraestructura de inteligencia artificial. El acuerdo preliminar con Central Puerto representa el primer paso hacia un contrato formal que garantizaría el abastecimiento energético sustentable del complejo.
Según Bloomberg, el memorando representa un primer paso hacia un acuerdo formal para que Central Puerto proporcione energía renovable al centro de datos.
Para Sam Altam, director ejecutivo de IA
