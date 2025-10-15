urgente24
Central Puerto proveerá energía para el proyecto de OpenAI y Sur Energy

15 de octubre de 2025 - 20:34
Las acciones de Central Puerto treparon un 6,8% en las operaciones posteriores al cierre del martes, luego de que firmara un memorando de entendimiento para suministrar energía renovable al megaproyecto tecnológico "Stargate Argentina".

Se trata de una inversión de US$ 25 mil millones liderado por Sur Energy en colaboración con OpenAI, que apunta a instalar un centro de datos de gran escala destinado a infraestructura de inteligencia artificial. El acuerdo preliminar con Central Puerto representa el primer paso hacia un contrato formal que garantizaría el abastecimiento energético sustentable del complejo.

Alianza estratégica con impacto regional

Según Bloomberg, el memorando representa un primer paso hacia un acuerdo formal para que Central Puerto proporcione energía renovable al centro de datos.

Sam Altman, creador de proyecto Open AI

Para Sam Altam, director ejecutivo de IA

El proyecto no se trata solo de infraestructura, se trata de poner la IA en manos de más personas en toda Argentina. Estamos entusiasmados de trabajar con Argentina mientras avanza para convertirse en un centro de IA para toda América Latina El proyecto no se trata solo de infraestructura, se trata de poner la IA en manos de más personas en toda Argentina. Estamos entusiasmados de trabajar con Argentina mientras avanza para convertirse en un centro de IA para toda América Latina

