Central Puerto proveerá energía para el proyecto de OpenAI y Sur Energy

El proyecto no se trata solo de infraestructura, se trata de poner la IA en manos de más personas en toda Argentina. Estamos entusiasmados de trabajar con Argentina mientras avanza para convertirse en un centro de IA para toda América Latina El proyecto no se trata solo de infraestructura, se trata de poner la IA en manos de más personas en toda Argentina. Estamos entusiasmados de trabajar con Argentina mientras avanza para convertirse en un centro de IA para toda América Latina

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Salvavidas de plomo de Trump, y a Milei no le queda ni su 'caballito'

Los Reyes Magos no existen pero Bessent regala rebote a Mile

Selección Argentina 6 - Puerto Rico 0: caras nuevas en un entrenamiento a puertas abiertas