Salvavidas de plomo de Trump, y a Milei no le queda ni su 'caballito'

El salvavidas de Donald Trump a Javier Milei parece más de plomo que de US$...

El salvavidas de Donald Trump a Javier Milei parece más de plomo que de US$...

El salvavidas de Donald Trump a Javier Milei parece más de plomo que de US$...

El salvavidas de Donald Trump a Javier Milei parece más de plomo que de US$...

La cumbre Milei/Trump resultó un bochorno: el ansiado salvavidas de USA resultó ser de plomo. Para colmo, el Gobierno ya no cuenta son su caballito de batalla.

14 de octubre de 2025 - 17:56

EN VIVO

La ansiada cumbre de Javier Milei con Donald Trump no salió como esperaba la Casa Rosada, y el salvavidas de USA parece ser más de plomo que otra cosa... No sólo no hubo ningún anuncio concreto de US$, sino que el mensaje del presidente estadounidense fue clarísimo: sólo ayudarán a la Argentina si La Libertad Avanza gana las elecciones. Inmediatamente el mercado reaccionó negativamente: se desplomaron acciones y bonos, que venían rebotando a lo largo de la jornada. Según analistas, esta reacción indicaría que los inversores consideran que LLA no ganará el 26 de octubre (o que sería un resultado muy ajustado) o, asimismo, que no llegarán dólares antes de los comicios.

Luego, Milei sufrió otro traspié este martes (14/10) ya que la inflación de septiembre volvió a superar el umbral de 2% (2,1%) lo que implica la caída del 'caballito de batalla' del Gobierno. Recordemos que el eje del proselitismo oficialista ha sido la estabilidad, representada por el cese de la inflación. Con IPC subiendo, deberán buscar otro relato para la campaña electoral. Quizás ahora arranque, más que nunca, la campaña del miedo en base a la advertencia de Trump: 'si no ganamos, no habrá ayuda de USA'. Toda una extorsión para el pueblo argentino, que en su mayoría no tiene una buena imagen del mandatario estadounidense, según la encuesta de Zuban Cordoba.

A 12 días de las elecciones legislativas nacionales, el escenario aparece muy complejo para la Rosada. En X chicanean: "tuiteá Bessent!"

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Otro revés para LLA: Tampoco se reimprimirán los afiches

La Junta Nacional Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir los afiches que se colocan en los centros de votación, para incluir la cara de Diego Santilli en lugar de José Luis Espert. El argumento es similar al utilizado por la Cámara Nacional Electoral en contra de la reimpresión de las boletas: no hay tiempo.

La Junta tuvo en cuenta que el Ministerio del Interior informó que ello demoraría 48 horas más 24 hs. de entrega, con un costo de $7.046.800 por 40.000 afiches.

Sergio Massa: “Lo nuestro es lo único que nos va a hacer grandes”

Tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, Sergio Massa se pronunció en X en defensa de la soberanía argentina y de los valores que hacen grande al país. Al respecto señaló: “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”.

Su mensaje busca reafirmar una visión de desarrollo nacional basada en la inclusión, el esfuerzo y la defensa del empleo argentino, en contraposición al modelo de Milei.

El posteo estuvo acompañado por un video: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

Sturzenegger salió a aclarar su frase, que hizo ruido en la city: "De ninguna manera"

"Para evitar malentendidos respecto a mi presentación hoy en el Bloomberg Regulatory Forum quiero aclarar que de ninguna manera dije ni quise expresar la posibilidad de un cambio de régimen cambiario o que las bandas pudieran modificarse. Lo que dije es que Argentina tiene un sistema de bandas cambiarias que se abren en el tiempo y que posibilitan eventualmente una transición ordenada a un régimen de flotación. El cable de Bloomberg puede llevar a una confusión y por eso la necesidad de aclararlo", salió a explicar esta tarde el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Esta aclaración llegó horas después de un cable de Bloomberg que recogía declaraciones del funcionario. "Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto", habría dicho Sturzenegger durante su exposición en el Bloomberg Regulatory Forum.

"El mensaje de Trump era exactamente lo que el mercado no quería escuchar"

La reacción negativa del mercado tras el mensaje de Trump sobre la ayuda a Milei fue clarísima: no era lo que esperaba. Qué dicen los economistas y analistas:

Diputados: Avanza la interpelación a Guillermo Francos (¿se frena la moción de censura?)

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron hoy obtener un dictamen de mayoría para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no haber aplicado la ley de Discapacidad con el argumento que el Congreso no dispuso el mecanismo de financiamiento de esa norma.

El despacho de mayoría fue avalado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, y Encuentro Federal, que votó dividido debido a la moción de censura

En tanto, hubo un dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y el PRO, y otro despacho firmado por un sector de Democracia para Siempre, encabezado por su presidente Pablo Juliano, y del cordobés Juan Brugge.

De todos modos, ese despacho deberá ser considerado en el recinto de sesiones para aprobar la interpelación de Francos y ahí definir la fecha en la cual el funcionario deberá concurrir a exponer ante el recinto de sesiones.

Si bien se avanzó con un dictamen para interpelar a Francos se diluyó la posibilidad de impulsar un voto de censura, ya que muchos bloques dialoguistas se oponen a utilizar ese mecanismo constitucional.

De todos modos, de no satisfacer al cuerpo con sus respuestas, según establece el texto de Agost Carreño, podrán someter a votación la moción de censura contra Francos.

Bloomberg desmiente a libertarios: Trump habló de "elecciones legislativas"

"El presidente Donald Trump sugirió que la ayuda de US$20.000 millones que Estados Unidos otorgó a Buenos Aires podría depender del éxito del presidente argentino, Javier Milei, en las elecciones legislativas, durante la reunión que ambos mantuvieron el martes en la Casa Blanca", publica la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, echando por tierra la reinterpretación libertaria sobre 2027.

"Aunque en otros momentos Trump rechazó la idea de que el rescate estadounidense buscara beneficiar políticamente a Milei, reiteró que el swap de divisas por US$20.000 millones —destinado a apuntalar el peso argentino y calmar los mercados financieros— representaba una señal de apoyo a la filosofía económica del mandatario", agrega la nota.

Aquí, el titulo de la nota traducida al español como figura en el sitio web de Bloomberg:

image
La Libertad Avanza intenta, sin éxito, reinterpretar a Trump

Donald Trump parece confundir las elecciones legislativas de la Argentina con las presidenciales, porque habló de reelección de Milei. De hecho, en un momento afirmó que "hizo un maravilloso trabajo en estos 4 años", cuando Milei no llega a los 2 años de Presidente. Y de eso se agarran en LLA para llevar calma a los mercados, argumentando que la ayuda de USA llegará aun si el oficialismo pierde en octubre... porque, según ellos, se refiere a 2027.

Sin embargo, Trump tiene en claro que las elecciones son ahora y a eso se refería, más allá de la confusión con legislativas/presidenciales (¡¿nadie la avisa?!)

El propio Gordo Dan lo explicó -y le 'pegó al canciller Werthein-, pero tratando de argumentar que de todos modos la ayuda de USA efectivamente llegará en octubre, gane o pierda LLA.

Lo cierto es que el presidente de USA dijo claramente que los comicios "vienen pronto" y que tenía "encuestas" que le "daban bien" a Milei. Se estaba refiriendo a octubre, no a 2027, más allá de la extraña confusión...

Además, el titular del Tesoro, Scott Bessent, dejó en claro que son "elecciones de medio término".

image
Aquí más información:

Desesperación, aclaraciones y fake news libertarias para reinterpretar las palabras de Trump

Durísima reacción de la oposición al mensaje de Donald Trump: "Extorsión abierta"

Varios dirigentes políticos de la oposición salieron a cuestionar el mensaje de Donald Trump sobre la ayuda para la Argentina "sólo si gana" Milei las elecciones.

