Salvavidas de plomo de Trump, y a Milei no le queda ni su 'caballito'

Diputados: Avanza la interpelación a Guillermo Francos (¿se frena la moción de censura?)

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron hoy obtener un dictamen de mayoría para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no haber aplicado la ley de Discapacidad con el argumento que el Congreso no dispuso el mecanismo de financiamiento de esa norma.

El despacho de mayoría fue avalado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, y Encuentro Federal, que votó dividido debido a la moción de censura

En tanto, hubo un dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y el PRO, y otro despacho firmado por un sector de Democracia para Siempre, encabezado por su presidente Pablo Juliano, y del cordobés Juan Brugge.

De todos modos, ese despacho deberá ser considerado en el recinto de sesiones para aprobar la interpelación de Francos y ahí definir la fecha en la cual el funcionario deberá concurrir a exponer ante el recinto de sesiones.

Si bien se avanzó con un dictamen para interpelar a Francos se diluyó la posibilidad de impulsar un voto de censura, ya que muchos bloques dialoguistas se oponen a utilizar ese mecanismo constitucional.

De todos modos, de no satisfacer al cuerpo con sus respuestas, según establece el texto de Agost Carreño, podrán someter a votación la moción de censura contra Francos.