La extorsión: El film que arrasa las plataformas digitales

"Lo que a mí más me gustó de la extorsión es que es un género que no se ve mucho en Argentina. Es el género de (Alfred) Hithcock, el de una persona contra todo un aparato. El del gran novelista Robert Ludlum. Me hizo acordar a `Sin salida´, con Kevin Costner. Me encanta ese género y estaba muy bien el guion. Martino me daba mucha seguridad en la dirección", comentaba el productor.

image.png

El actor, conocido por sus papeles en películas como “El secreto de sus ojos” y “Corazón de León”, vuelve a deslumbrar con su destreza actoral en este nuevo proyecto. Su actuación ha sido ampliamente elogiada tanto por la crítica como por el público en general.

image.png

La película que cuenta con un elenco de renombre en el cual incluye a talentosos actores como: Pablo Rago, Carlos Portaluppi, Andrea Frigerio, Mónica Villa, Alberto Ajaka, Romina Pinto, Guillermo Arengo, Juan Lo Sasso y Joselo Bella, ha alcanzado un logro sin precedentes al convertirse en la producción nacional más taquillera del año hasta el momento, superando incluso el récord de asistencia establecido por la icónica película "Argentina, 1985".

image.png

El film, ya disponible en la plataforma de streaming, ha sido muy bien recibida por los espectadores. Los cuales han destacado la calidad de la producción y la actuación de Francella, quien como siempre deja a todos boquiabiertos.

