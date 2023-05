De Solano a Vogue: La modelo argentina furor en las redes

Sin embargo, no todo fueron flores para la joven modelo. También hubo algunos detractores que cuestionaron su origen humilde y su falta de experiencia. “¿Qué hace esta chica de Solano en una agencia tan prestigiosa? Seguro que es una acomodada o una trepadora ”, escribió un usuario. “ No tiene nada que ver con las modelos profesionales. Es una más del montón ”, opinó otro.

Respuesta cero a las críticas y un enorme futuro:

Anabel no se dejó intimidar por las críticas y respondió con altura y orgullo. “Quiero demostrar que nuestros orígenes no nos impiden cumplir deseos. Vengo de una familia humilde pero trabajadora, que me apoya y me alienta en todo lo que hago. No me avergüenzo de dónde vengo ni de quién soy. Al contrario, me siento orgullosa y afortunada ”, expresó.

ANABEL SÁNCHEZ, la MODELO del MOMENTO

La joven también contó que su sueño es llegar a modelar para Vogue, la revista que lee desde niña y que le inspiró su pasión por la moda. “ Me encantaría poder estar en una portada o en un editorial de Vogue. Sería un honor y un desafío enorme. Sé que es muy difícil, pero no imposible. Voy a trabajar duro para lograrlo ”, afirmó.

Anabel Sánchez es un ejemplo de perseverancia y talento, que demuestra que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas más altas. Su historia es una inspiración para muchos jóvenes que tienen sueños similares y que no se rinden ante las adversidades.

Anabel está lista para conquistar el mundo de la moda y cumplir su sueño de modelar para Vogue. Y desde Urgente24, tiene todo, todo el aguante.

