Todo River enojado por la decisión de Gallardo en el Mundial de Clubes

NACHO FERNÁNDEZ sería TITULAR en River Plate vs. Urawa Red Diamonds por el debut del Mundial de Clubes 2025.



: @juancortese en @TyCSports.

"No hay ni una noticia buena en este equipo", soltó un usuario en X. "Yo no sé por qué no me pegué un tiro todavía", fue otro fuerte mensaje que soltó un hincha de River. Muchos coinciden en que Nacho no debe estar en el equipo y sí otro jugador como Galoppo.