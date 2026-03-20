Banco Macro compra el 50% del Saenz y agita el mercado: Jugada que sacude todo

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Banco Macro: ¿Cómo impacta la compra en los clientes?

Para los usuarios, el cambio no será inmediato, pero sí progresivo. Banco Sáenz seguirá operando con independencia en una primera etapa, sin modificaciones visibles en el corto plazo.

Sin embargo, el objetivo de fondo es integrar servicios. Esto significa que, con el tiempo, los clientes podrían acceder a más productos financieros desde plataformas digitales, combinando cuentas, pagos, créditos y otras herramientas en un mismo ecosistema.

¿Por qué Banco Macro compra Banco Sáenz en pleno auge digital?

En los últimos años, el crecimiento de las billeteras virtuales en Argentina cambió las reglas del juego. Millones de usuarios empezaron a manejar su plata sin pisar un banco.

Frente a ese escenario, Banco Macro decidió no quedarse mirando. En enero ya había dado un paso fuerte al ingresar a Personal Pay, la billetera de Telecom Argentina, también con una participación del 50%.

Ahora, con la compra de Banco Sáenz, completa una especie de “doble jugada” sumando estructura bancaria por un lado y potencia digital por el otro.

Banco Macro.jpg Banco Macro: Víctima de una red de estafas que operó durante años.

Banco Macro: ¿Qué estrategia hay detrás de esta jugada?

La apuesta es crear un modelo híbrido. Es decir, unir la solidez del sistema bancario con la flexibilidad del mundo fintech.

Desde la entidad, su presidente Jorge Brito destacó que la operación refuerza el compromiso con la innovación financiera. En la misma línea, el CEO Juan Parma señaló que se trata de un paso clave para integrar servicios en una experiencia más simple para el usuario.

Por su parte, desde Personal Pay remarcaron que este tipo de acuerdos buscan redefinir la experiencia financiera, con soluciones más rápidas, seguras y personalizadas.

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