BCRA sacude al sistema: Bancos con más garantía y fintech en la mira

Crédito fintech: La polémica decisión del BCRA que vuelve a reavivar al sistema financiero

La cobertura funciona dentro del marco de la Ley 24.485 y el Decreto 540/95, que establecen el funcionamiento del sistema de seguro administrado por Seguros de Depósitos S.A. (Sedesa).

El esquema significa que, en caso de insolvencia de una entidad bancaria, el depositante tiene garantizado el recupero de su dinero hasta ese monto máximo.

Desde el Banco Central aclararon que el límite se aplica por titular y por banco, independientemente de la cantidad de cuentas que posea una persona dentro de la misma entidad.

¿Por qué la medida del BCRA vuelve a enfrentar a bancos y fintech?

La actualización del seguro vuelve a poner en discusión el marco regulatorio que rige para las fintech y las billeteras virtuales.

El punto de conflicto es que las cuentas bancarias cuentan con un seguro de garantía de depósitos, mientras que las cuentas virtuales no tienen una protección equivalente.

Este tema ya había generado fuertes discusiones durante el debate de la reforma laboral, cuando se analizó la posibilidad de que los trabajadores pudieran cobrar sus sueldos directamente en cuentas de pago administradas por fintech.

Finalmente, la legislación mantuvo la obligatoriedad de acreditar salarios en cuentas bancarias.

Con la nueva decisión del BCRA, los bancos consideran que se refuerza su principal argumento, que el sistema financiero tradicional ofrece un mayor nivel de protección jurídica para los ahorros.

¿Qué dicen los bancos sobre la seguridad frente a las fintech?

Desde el sector bancario sostienen que la diferencia en la protección de los fondos no es menor.

Según informes técnicos citados por la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA), las cuentas de pago operadas por fintech no cuentan con el mismo esquema de seguro, ni con el estatus de “pasivo privilegiado” que tienen los depósitos bancarios en caso de quiebra.

Además, los bancos remarcan que el sistema de garantía de depósitos permitió cubrir los fondos de los clientes en las 28 entidades financieras que cerraron en el país en las últimas tres décadas.

Para el sector tradicional, este mecanismo es clave para mantener la confianza del público y la estabilidad del sistema financiero.

También advierten que los salarios depositados en cuentas bancarias cumplen un rol central en el financiamiento del crédito productivo, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Según esta visión, si esos flujos se trasladaran masivamente a plataformas fintech, podría reducirse la capacidad de los bancos para otorgar préstamos.

bcra, bancos, fintech

¿Cómo responden las fintech a las críticas del sistema bancario?

Del otro lado del mostrador, las empresas fintech rechazan la idea de que sus plataformas sean menos seguras.

Desde la Cámara Argentina Fintech sostienen que las billeteras virtuales operan bajo la supervisión del Banco Central y que el dinero de los usuarios no desaparece del sistema.

El argumento central es que los fondos de los clientes se encuentran depositados en cuentas bancarias a la vista, separadas del patrimonio de la empresa tecnológica.

Esto significa que el dinero de los usuarios no puede utilizarse para financiar operaciones propias de la compañía.

Además, desde el sector tecnológico remarcan que nunca se registró un caso en Argentina en el que un proveedor de servicios de pago regulado no haya devuelto los fondos a sus clientes.

Las fintech también destacan que su modelo permitió ampliar el acceso al crédito a millones de personas que antes no tenían relación con el sistema bancario tradicional.

De acuerdo con estimaciones del sector, más de seis millones de argentinos accedieron a financiamiento digital gracias a estas plataformas.

