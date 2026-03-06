Vergüenza total el regalo de Luis Caputo a la Minera Vicuña

milei caputo rezo - GROK Javier Milei y Luis Caputo rezando (GROK). Imagen creada con IA/GROK.

El pedido formal del EPRE San Juan para que se convoque a una audiencia pública obligatoria abre un capítulo técnico y regulatorio clave en torno al acceso a la capacidad de transporte eléctrico en 500 kV, un recurso crítico para el desarrollo minero y para la seguridad del sistema provincial.

La presentación surge como respuesta directa a la Resolución ENRE 079/26, que habilita el pedido de acceso de Minera Vicuña a la infraestructura existente.

Qué detonó el conflicto: la Resolución ENRE 079/26

La resolución nacional autoriza el tratamiento del pedido de acceso a la capacidad de transporte para el proyecto minero Vicuña. El EPRE sostiene que esta decisión:

otorga prioridad de uso sobre capacidad preexistente,

no incorpora la planificación provincial,

no incluye estudios técnicos integrales, y

se tomó sin intervención de San Juan.

El organismo provincial considera que esto altera el funcionamiento del sistema eléctrico local y puede comprometer su seguridad operativa.

Qué plantea el EPRE y por qué exige una audiencia pública

El EPRE solicita que el ENRE convoque a una audiencia pública para:

garantizar la participación de la Provincia,

revisar el otorgamiento de prioridades de acceso,

evaluar el impacto sobre la capacidad de transporte existente, y

asegurar que ninguna decisión implique incrementos en las facturas de los usuarios sanjuaninos.

El ente regulador provincial afirma que la integración de grandes proyectos industriales debe realizarse con planificación técnica rigurosa y coordinación institucional.

Qué actores aparecen mencionados en la documentación

Solo se mencionan 5 actores:

EPRE San Juan — autor del planteo.

ENRE — organismo nacional que emitió la resolución.

Minera Vicuña — beneficiaria del pedido de acceso.

Los Azules, Hualilán y Pachón — proyectos mineros que acompañan la postura del EPRE.

No se mencionan otros organismos, empresas ni autoridades adicionales.

Qué dicen los proyectos mineros que apoyan al EPRE

Los proyectos Los Azules, Hualilán y Pachón expresaron que la resolución nacional favorece a Vicuña y podría afectar la disponibilidad de capacidad de transporte para otros desarrollos. La preocupación central es la prioridad de acceso en un sistema donde la capacidad es limitada y estratégica.

Qué está en juego para el sistema eléctrico de San Juan

La discusión no es administrativa: es estructural. La capacidad de transporte en 500 kV define:

la posibilidad de conectar grandes proyectos mineros,

la seguridad del sistema provincial,

el crecimiento de la demanda futura, y

la estabilidad de la red en escenarios de expansión.

El EPRE advierte que decisiones unilaterales pueden desbalancear la planificación provincial, que hasta ahora permitió un desarrollo ordenado de generación y demanda.

Por qué este caso importa para el sector

El conflicto expone un punto sensible del sistema eléctrico argentino: la coordinación entre Nación y provincias en el uso de infraestructura crítica.

También anticipa un escenario donde:

la minería demanda cada vez más capacidad,

la infraestructura existente es limitada, y

las decisiones regulatorias pueden definir ganadores y perdedores.

La audiencia pública, si se convoca, será un espacio clave para ordenar prioridades y establecer criterios técnicos comunes.

