Cancelan la fusión millonaria entre Rio Tinto y Glencore, caen las acciones e impacta en la minería argentina

Actualmente, 08/02, las acciones de Glencore tuvieron una relativa recuperación y la pérdida acumulada de la última semana es de -4,24%. En el caso de Río Tinto, se logró una recuperación total y la ultima semana acumuló una ganancia de 1,56% en la Bolsa de Londres.

El fracaso de la operación se suma a una serie de intentos fallidos de consolidación en la industria que marcó los últimos años, incluido el intento de BHP por fusionarse con Anglo American entre 2024 y 2025. Estos tropiezos ponen de relieve las crecientes tensiones entre la necesidad de escala global en un mercado competitivo y las complejidades de alinear intereses corporativos divergentes.

Implicancias para Argentina y la minería regional

A nivel regional, la cancelación del acuerdo implica una continuidad del escenario competitivo actual en países con fuerte presencia de estas empresas, como Argentina, Chile y otros de Sudamérica. Ambas compañías mantienen inversiones y proyectos estratégicos en la región, especialmente en litio y cobre, que tienen roles centrales en la provisión de insumos críticos para la transición energética global.

Por ejemplo, Rio Tinto lidera planes de desarrollo en el salar del Rincón en Salta, con una fábrica de carbonato de litio grado batería proyectada para 2027. Además, adquirió activos en Catamarca y Jujuy que consolidan su posición en el mercado del “oro blanco”. Glencore, por su parte, avanzará con la reactivación de minas como Minera Alumbrera y evalúa el desarrollo del yacimiento El Pachón en San Juan, uno de los más grandes sin explotar del planeta.

Una industria en punto de inflexión

La desintegración de esta fusión emblemática coincide con un momento clave para la minería global: la demanda de minerales críticos continúa en alza por la electrificación y la transición energética. Sin embargo, el fracaso de la unión de estos colosos subraya las dificultades de crear conglomerados capaces de competir a escala mundial, equilibrando las expectativas de accionistas con las necesidades de inversión a largo plazo.

