Los gigantes mineros Rio Tinto y Glencore anunciaron la cancelación definitiva de su plan de fusión, una operación que, de haberse concretado, habría dado lugar a la mayor empresa minera del mundo. La decisión generó impacto inmediato en los mercados globales y reconfigura las expectativas estratégicas de un sector clave para la transición energética.
MINERÍA E INVERSIONES
Cancelan la fusión millonaria entre Rio Tinto y Glencore, caen las acciones e impacta en la minería argentina
El acuerdo entre Rio Tinto y Glencore podía redefinir el negocio minero global, se cayó y dejó en alerta a los mercados y a los proyectos de litio y cobre.
Tras 18 meses de negociaciones, las dos compañías comunicaron que las conversaciones se interrumpieron formalmente debido a diferencias insalvables en torno al valor y la estructura de la eventual unión. El proyecto venía siendo observado con atención por analistas e inversores desde principios de 2025, cuando se barajó la posibilidad de crear un actor dominante en la extracción de minerales esenciales como cobre, níquel y cobalto, cruciales para baterías y tecnologías limpias.
Los motivos de la cancelación
Desde Londres, la australiana Rio Tinto explicó que, tras una evaluación minuciosa, concluyó que el acuerdo no generaría el valor esperado para sus accionistas bajo los estándares de rentabilidad y rigor adoptados en su reciente Día del Mercado de Capitales. La aplicación de la Regulación 2.8 del Código de Adquisiciones británico impone además restricciones que dificultan retomar la operación en el corto plazo.
Por su parte, Glencore —con sede en Suiza— justificó su retirada señalando que la oferta de Rio Tinto menoscababa su visión de largo plazo y no reflejaba adecuadamente el valor de sus activos, particularmente aquellos vinculados a la cadena de suministro de tecnología verde. “Concluimos que la adquisición propuesta en estos términos no beneficia a nuestros accionistas”, declaró la empresa.
Reacción en los mercados e incertidumbre global
El anuncio de la ruptura provocó una caída significativa en los mercados financieros: las acciones de Glencore se desplomaron más de 8 %, mientras que los títulos de Rio Tinto retrocedieron aproximadamente 2,5 % en la Bolsa de Londres. La incertidumbre se filtró también a otras grandes mineras como Anglo American y Antofagasta, cuyas cotizaciones cerraron en rojo.
Actualmente, 08/02, las acciones de Glencore tuvieron una relativa recuperación y la pérdida acumulada de la última semana es de -4,24%. En el caso de Río Tinto, se logró una recuperación total y la ultima semana acumuló una ganancia de 1,56% en la Bolsa de Londres.
El fracaso de la operación se suma a una serie de intentos fallidos de consolidación en la industria que marcó los últimos años, incluido el intento de BHP por fusionarse con Anglo American entre 2024 y 2025. Estos tropiezos ponen de relieve las crecientes tensiones entre la necesidad de escala global en un mercado competitivo y las complejidades de alinear intereses corporativos divergentes.
Implicancias para Argentina y la minería regional
A nivel regional, la cancelación del acuerdo implica una continuidad del escenario competitivo actual en países con fuerte presencia de estas empresas, como Argentina, Chile y otros de Sudamérica. Ambas compañías mantienen inversiones y proyectos estratégicos en la región, especialmente en litio y cobre, que tienen roles centrales en la provisión de insumos críticos para la transición energética global.
Por ejemplo, Rio Tinto lidera planes de desarrollo en el salar del Rincón en Salta, con una fábrica de carbonato de litio grado batería proyectada para 2027. Además, adquirió activos en Catamarca y Jujuy que consolidan su posición en el mercado del “oro blanco”. Glencore, por su parte, avanzará con la reactivación de minas como Minera Alumbrera y evalúa el desarrollo del yacimiento El Pachón en San Juan, uno de los más grandes sin explotar del planeta.
Una industria en punto de inflexión
La desintegración de esta fusión emblemática coincide con un momento clave para la minería global: la demanda de minerales críticos continúa en alza por la electrificación y la transición energética. Sin embargo, el fracaso de la unión de estos colosos subraya las dificultades de crear conglomerados capaces de competir a escala mundial, equilibrando las expectativas de accionistas con las necesidades de inversión a largo plazo.
