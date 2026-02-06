Gallardo aceptó y tres jugadores se van de River

Este sábado a partir de las 20hs River se enfrentará a Tigre en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura. En el mientras tanto sigue habiendo novedades en el mercado de pases y lo que se supo es que Marcelo Gallardo dio el visto bueno para que se concreten tres salidas que llaman la atención el Millonario.
Hace algunos días se confirmó la salida de Agustín Trindade, lateral izquierdo que no llegó a debutar de manera oficial con la camiseta de River. El zurdo formado en las inferiores del Millonario había salido a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde no se pudo afianzar ni destacar, y finalmente en su regreso se definió que lo mejor era rescindir el contrato. Luego de esto el jugador firmó con Nueva Chicago y al club de Núñez le quedó un porcentaje de una futura venta.
Ahora se supo que dos jugadores más formados en las inferiores de River rescindieron sus contratos al saber que no iban a ser tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo. Uno de ellos es Leandro Peña Biafore, marcador central de 22 años, que prometía mucho pero la reiteración de lesiones de gravedad frenó su crecimiento. Sin llegar a debutar en primera con el Millonario, se va rumbo a Ferro.
El otro que también se marchó con el pase en su poder es Agustín Wierna, enganche de 21 años que vivió una situación más que particular. En diciembre del 2024 había quedado libre en River pero le firmaron un nuevo contrato para ver cómo se daba su crecimiento. La realidad es que no terminó de explotar como se esperaba y es por eso que ahora rompió su vínculo para irse a Sarmiento de Junín.
Con ambos jugadores, River lo que se asegura es un ingreso futuro en caso de que ambos sean vendidos, mismo acuerdo que se cerró con Trindade al momento de su firma con Chicago. Esta no es una metodología nueva para el Millonario, que ya se desprendió de varios juveniles que no iban a ser considerados quedándose con un porcentaje de su ficha.
La idea de River es empezar a desprenderse de los jóvenes que no van a ser tenidos en cuenta para bajar la cantidad de contratos profesionales y también para empezar a bajar el promedio de edad de la Reserva donde se buscará que chicos con potencial para explotar con la camiseta de La Banda tengan rodaje y sean vistos de cerca por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, mientras que otros deberán buscar su camino en otro club.
