Gallardo aceptó y tres jugadores se van de River

Hace algunos días se confirmó la salida de Agustín Trindade, lateral izquierdo que no llegó a debutar de manera oficial con la camiseta de River. El zurdo formado en las inferiores del Millonario había salido a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde no se pudo afianzar ni destacar, y finalmente en su regreso se definió que lo mejor era rescindir el contrato. Luego de esto el jugador firmó con Nueva Chicago y al club de Núñez le quedó un porcentaje de una futura venta.