El ex River Miguel Borja ya gritó con su nueva camiseta. En territorio árabe, el delantero colombiano convirtió su primer gol con el nuevo club. Fue para Al Wasl Football Club, en el empate 1-1 contra Al Nasr por la liga de la Primera División del fútbol de Emirates Árabes Unidos -EAU-.
¿HA VUELTO EL GOLEADOR?
Hinchas de River no pueden creer que su ex 9 ya hace goles en Emiratos Árabes
Miguel Borja hizo su debut en las redes del Al Wasl, equipo de Emiratos Árabes Unidos al que se marchó tras cerrar su etapa en River.
Tras su salida de River, la intensidad de los focos que genera uno de los clubes más importantes de Argentina y también del continente, que estaban puestos sobre Borja, aflojaron.
El Colibrí dejó el Millonario luego de una estadía que, quizás, se extendió demasiado. Luego de coquetear con Boca Juniors, una posibilidad que salió de él mismo, cerró acuerdo con Cruz Azul. Borja se iba a ir a México, a la Liga MX. Sin embargo, antes de pisar suelo azteca pegó un volantazo: Borja se fue a Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos.
"La liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar", explicó el propio futbolista la razón de por qué no fue al Cruz Azul.
Miguel Borja dejó atrás la presión de River y ya debutó en la red
En tierras árabes juega en la EAU Pro League, la máxima categoría de un país con poca cultura futbolera. Quizás sin la presión de hacer goles, sin la presión de rendir el 110% en cada partido, sin la mediática vida que significa ser delantero de River, Borja se haya aflojado. Haya desanudado la soga que le hacía presión.
El gol de este jueves es un ejemplo de ello. El colombiano jugó su segundo partido con Al Wasl y ya debutó en las redes. Marcó el único gol de su equipo, en lo que significó el empate en un cotejo que había empezado perdiendo.
De cabeza, casi a la altura del punto penal, el Colibrí metió un frentazo seco y bien colocado.
Miguel Borja supo tener un gran nivel con Martín Demichelis como entrenador de River. Su enorme cantidad de goles le valieron la convocatoria a la selección de Colombia para la Copa América 2024.
Sin embargo, tras la partida de Demichelis y la llegada de Marcelo Gallardo a la conducción, todo cambió. Con el Muñeco no pudo nunca volver a ese buen nivel y le costó muchísimo acoplarse al sistema del nuevo entrenador. Entre esas limitaciones colectivas, un DT que no logró sacarle jugo y una merma en el rendimiento individual, el colombiano cerró su etapa en River con una pálida imagen.