Hinchas de River no pueden creer que su ex 9 ya hace goles en Emiratos Árabes

El gol de este jueves es un ejemplo de ello. El colombiano jugó su segundo partido con Al Wasl y ya debutó en las redes. Marcó el único gol de su equipo, en lo que significó el empate en un cotejo que había empezado perdiendo.

De cabeza, casi a la altura del punto penal, el Colibrí metió un frentazo seco y bien colocado.

Miguel Borja supo tener un gran nivel con Martín Demichelis como entrenador de River. Su enorme cantidad de goles le valieron la convocatoria a la selección de Colombia para la Copa América 2024.

Martín Demichelis River Rosario Central Demichelis supo sacar la mejor versión de Borja

Sin embargo, tras la partida de Demichelis y la llegada de Marcelo Gallardo a la conducción, todo cambió. Con el Muñeco no pudo nunca volver a ese buen nivel y le costó muchísimo acoplarse al sistema del nuevo entrenador. Entre esas limitaciones colectivas, un DT que no logró sacarle jugo y una merma en el rendimiento individual, el colombiano cerró su etapa en River con una pálida imagen.

