Cuti Romero se irá de Tottenham y cumplirá un sueño increíble

El Cuti Romero no la está pasando bien en el Tottenham, y no porque su nivel haya disminuido, al contrario, es el capitán del equipo y una de las figuras, sino porque está peleado con la dirigencia del club, a la cual considera incompetente a la hora de los refuerzos, y a la que culpa por el mal presente del equipo. Debido a esto las diferencias serían insalvables y 3 equipos españoles se lo quieren llevar en junio.
El defensor surgido en Belgrano de Córdoba, Cuti Romero, saldrá en junio de Tottenham debido a su mala relación con la dirigencia. En su trayectoria ha jugado en Italia en Inglaterra, además de Argentina. Jugar en La Liga sería un sueño para el jugador, ya que completaría las 3 ligas más grandes del mundo a su entender, la Serie “A” de Italia, la Premier League y La Liga.
Son 3 los equipos que están en puja por el defensor de la Selección Argentina, casualmente los 3 más grandes de España, Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid, que llegan con propuestas diferentes para tratar de seducir al Tottenham y poder hacerse con los servicios del jugador. Romero estaría encantado de jugar en cualquiera de los 3 y no mostró preferencia por ninguno.
El primero que estuvo interesado, inclusive hace varias temporadas, es el Real Madrid, que no solo quiere al Cuti Romero por la clase de jugador que es, sino porque en su puesto los jugadores que tiene el merengue están haciendo agua. El equipo blanco no anduvo con vueltas y trascendió que le habría ofrecido 100 millones de euros por el 100% del pase del jugador al Tottenham.
Barcelona llega con otra propuesta, la cual puede llegar a interesarse al Tottenham ya que en el medio habría un trueque. Entonces los Spurs se llevarían dinero fresco y un jugador de elite. El conjunto “Culé” estaría dispuesto a entregar como parte de pago al uruguayo Ronald Araujo más unos 60 millones de euros aproximadamente. Algo que no sería visto con malos ojos por el club catalán.
El tercero en discordia es el Atlético Madrid, del cual no ha trascendido la propuesta que haría, pero cuenta con una ventaja, la cantidad de argentinos que además juegan en la selección albiceleste podrían convencer al jugador de preferir el “Aleti”, además el entrenador es el Cholo Simeone, a quien le tiene mucho aprecio.
Lo cierto es que todavía no se sabe el destino, y más allá de las cuestiones económicas y los ofrecimientos al Tottenham, parece que el que corre con ventaja es el Atlético Madrid, ya que cuenta con la mejor arma de seducción para atraer al jugador, y no serían las cuestiones económicas, sino sus compañeros de selección y el entrenador del “Colchonero”.
