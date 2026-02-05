Cuti Romero se irá de Tottenham y cumplirá un sueño increíble

El tercero en discordia es el Atlético Madrid, del cual no ha trascendido la propuesta que haría, pero cuenta con una ventaja, la cantidad de argentinos que además juegan en la selección albiceleste podrían convencer al jugador de preferir el “Aleti”, además el entrenador es el Cholo Simeone, a quien le tiene mucho aprecio.

Lo cierto es que todavía no se sabe el destino, y más allá de las cuestiones económicas y los ofrecimientos al Tottenham, parece que el que corre con ventaja es el Atlético Madrid, ya que cuenta con la mejor arma de seducción para atraer al jugador, y no serían las cuestiones económicas, sino sus compañeros de selección y el entrenador del “Colchonero”.

