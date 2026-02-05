Selección Argentina: Impresionantes declaraciones de Thuram sobre la final de Qatar 2022

El actual jugador del Inter dijo no tener casi recuerdos de esa final afirmando lo siguiente: “Tengo muy buen recuerdo de todos los partidos que juego, puedo darte detalles de partidos de hace cinco años o de cuando jugaba en el Sochaux. Pero de ese partido, es el único del que no tengo ni un recuerdo. Cero. No sé si es por la emoción del partido, o por cómo terminó, pero es como si jamás hubiera pasado.”