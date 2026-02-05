Marcus Thuram, hijo de Liliam, aquel lateral derecho que fue campeón del Mundo con Francia en 1998 y que se lo recuerda por sus dos goles a Croacia en la semifinal, hizo llamativas declaraciones sobre la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, lo que más sorprendió fue lo que dijo sobre sus recuerdos.
SHOCKEANTES PALABRAS
Selección Argentina: Impresionantes declaraciones de Thuram sobre la final de Qatar 2022
Marcus Thuram hizo declaraciones sobre la final entre Argentina y Francia de Qatar 2022, y la verdad es que fueron sorpresivas.
Marcus Thuram y su amnesia de la final de Qatar 2022
Marcus Thuram es recordado por la pared con Mbappé previa al segundo gol de Francia en la final de Qatar 2022, además fue quien asistió al jugador del Real Madrid para que empatara las cosas. Lo curioso que luego de hacer semejante jugada y la importancia que tuvo la misma para ese momento del partido, el jugador tenga casi nulos recuerdos de ese partido.
El actual jugador del Inter dijo no tener casi recuerdos de esa final afirmando lo siguiente: “Tengo muy buen recuerdo de todos los partidos que juego, puedo darte detalles de partidos de hace cinco años o de cuando jugaba en el Sochaux. Pero de ese partido, es el único del que no tengo ni un recuerdo. Cero. No sé si es por la emoción del partido, o por cómo terminó, pero es como si jamás hubiera pasado.”
El jugador dijo esto y fue realmente sorpresivo, y más si recordamos como se dio esa final, para muchos la mejor de la historia de los mundiales. El delantero francés sorprendió con esas declaraciones, ya que no sufrió ningún tipo de golpes en aquel partido que haya hecho que se olvide.
Luego dijo que de algo si se acordaba, y eso no hizo más que confirmar la fidelidad de la hinchada argentina, ya que dijo lo siguiente: “De la final lo que recuerdo es salir y ver todos estos fanáticos argentinos. Parecía que estábamos jugando en Argentina. Nosotros teníamos el deseo de ganar el partido frente a sus fanáticos, pero ya sabemos cómo terminó eso”.
De esta forma el futbolista francés no hizo más que confirmar que la hinchada argentina es una de las más fieles del mundo y que haber perdido un partido como la final de mundo y como se dio le generó un bloqueo emocional que no le permite tener recuerdos de ese partido.
+ de Golazo24
Alcohol en la cancha de River: Histórica prueba piloto en el Monumental
Después de Ascacíbar, Boca aceleró por otra figura de Estudiantes
Revolución en River por el campeón del mundo que podría llegar pronto: "Cerca"