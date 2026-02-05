Las automotrices y un enero con el freno puesto: Caída en producción y exportaciones

Renault Córdoba P Enero con el freno puesto para las automotrices argentinas.

Qué esperan las automotrices para el 2026

“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados (3) y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas para la producción de nuevos modelos, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado. Para tener mayor precisión sobre el desempeño anual de las principales variables, habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre” señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

De regreso a las exportaciones, otro dato que llama la atención es la porción producida en ese destino. Del total de los vehículos fabricados en enero, apenas el 46,5% fue asignado a mercados extranjeros, siendo que la mayoría de las operaciones automotrices argentinas están orientadas a las ventas en el exterior.

Respecto a ello, uno de los desafíos más comentados en la interna ejecutiva del sector es el de mantener el nivel de exportaciones como canal de mayor rentabilidad para la actividad. Una reducción en las ventas al exterior conjugada con la apertura de las importaciones para el reducido mercado local podría derivar en un cocktail letal para las operaciones.

Según proyecciones iniciales, se espera que el mercado argentino mantenga el crecimiento alcanzado en 2025 y supere nuevamente la cifra de 600.000 unidades.

El impacto de las elecciones en el mercado automotor argentino: Qué pasa con los autos 0KM Las ventas mayoristas se mantuvieron.

Los impuestos en la mira

“En los últimos dos años se avanzó en mejoras relevantes a nivel nacional, con reducción / eliminación de impuestos que tuvieron un impacto muy positivo en el sector, siendo fundamental continuar en esa senda y que a nivel provincial y municipal las acompañen, reduciendo los impuestos que gravan las exportaciones, al tiempo que también se debe avanzar en mejorar el acceso a nuevos mercados”, admitió Graziano, presidente de Peugeot Citroën Argentina SA.

Más noticias en Urgente24:

Argentina se mete en el juego de Estados Unidos contra China

Fracasó USA en mediación por Ucrania; México se ofrece para diálogo Washington-Cuba

Luis Caputo se defendió: "una economía abierta favorece a la gente: la ropa bajó mucho"

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."