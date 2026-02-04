La diputada libertaria Lilia Lemoine creyó que tenía un as bajo la manga durante un debate televisivo en LN+, pero terminó recibiendo una lección de un niño de 12 años. Lo que comenzó como una discusión sobre la prohibición de redes sociales a menores de 16 años se transformó en un ring donde los golpes bajos quedaron expuestos ante millones de argentinos.
LA ARRUINÓ
Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."
Un momento tenso en LN+ dejó a Lilia Lemoine en el centro de la polémica tras sugerir que Ian Moche finge tener autismo. La respuesta.
Todo arrancó cuando la legisladora oficialista defendía la postura de que ya existe una edad mínima para acceder a las plataformas digitales y que, si esa norma se vulnera, la responsabilidad recae directamente sobre los padres. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero entonces decidió cambiar radicalmente de carril y apuntar sus cañones hacia un blanco inesperado.
"Vos biométricamente podés pedir los datos y listo. Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciendolo actuar de autista", disparó sin filtro. La referencia era clara: apuntaba directo a Marlene Spesso, madre del niño activista Ian Moche.
Sin embargo, Lemoine no se detuvo ahí. Redobló la apuesta con una artillería que dejó a varios con la boca abierta: "Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo". Los conductores del programa intentaron encontrarle la lógica al planteo, preguntándole qué tenía que ver el caso de Ian con la regulación de las redes sociales. La respuesta fue todavía más incendiaria.
Lilia Lemoine puso en duda el autismo de Ian Moche
La diputada tejió una narrativa donde mezclaba condiciones neurológicas, supuesto maltrato mediático y conspiración política: "La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales. Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, que también llegaron a Greta Thunberg, dicen ahora que tenés que censurar las redes sociales".
Como si eso no fuera suficiente, cerró su intervención con una teoría que unía todos los elementos de su discurso: "El mismo wokismo, el mismo kirchnerismo que quiere prohibir a los pibes que piensen y que después te ponen a un pibito menor de edad chiquitito a sufrir presión en los medios de comunicación. Al wokismo, al kirchnerismo, le molesta que los jóvenes se expresen porque no van por el camino que ellos quieren".
Pero como dice el refrán, si te gusta el durazno bancate la pelusa. Y Lemoine estaba a punto de descubrir que sus palabras no quedarían sin respuesta. La familia Moche no eligió el silencio ni la provocación. Optaron por algo mucho más poderoso: contestar con tranquilidad, pero con una firmeza que cortaba como bisturí.
Refutada por un niño de 12 años
La mañana del miércoles 4 de febrero, Ian y su madre aparecieron en "Lape Club Social" por América TV. El niño, lejos de mostrarse quebrado, habló con una madurez que avergonzaría a muchos adultos: "Me sorprende mucho, y al mismo tiempo no me sorprende, porque sé que este tipo de personas no van a tener otra cosa que decir más que hablar mal o decir cosas feas de nosotros. La verdad me pareció muy feo, horrible. No me gusta que ataquen a mi mamá ni a mi familia, se metió con temas delicados. Dentro de todo estamos bien. Sabemos que este tipo de cosas no nos van a detener como activistas".
Marlene Spesso, por su parte, desplegó un análisis político que dejó en evidencia las contradicciones del oficialismo: "Ese grupo de niños y adolescentes que por ahí tienen una mirada nueva de la política, de creer todo lo que [los libertarios] están diciendo... Yo siento que es una provocación de la que esperan respuesta y buscan que se hable todo el día del tema". Según la madre de Ian, el verdadero temor del gobierno es perder contacto con quienes los siguen en redes sociales.
Pero el golpe más certero llegó cuando Ian desarmó el argumento más cruel de Lemoine: "Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condicion en donde cada persona es diferente?".
Amor y no provocación
Marlene recuperó también la memoria histórica de la estigmatización: "Nos consideran heladeras, freezers, madres lejanas. Que ella diga lo que quiera, yo tengo el diagnóstico de Ian, que no tengo por qué mostrarlo, pero que está desde los 2 años y medio con un montón de profesionales que trabajaron con él desde muy pequeño".
El cierre fue lapidario en su sencillez: "Nosotros no estamos acostumbrados a responder. Estamos en un país donde la violencia instalada que estamos viviendo no la vivimos nunca. Entonces no estamos preparados. Hay que contestarle con amor y no con provocación".
--------------------------------
Más contenido en Urgente24
De Japón a Argentina: El caso de una joven sometida por su pareja en Salta
Diego Brancatelli quiso chicanear a Mariana Brey y se comió una paliza: "Tengo una foto que..."
Flor de la V todavía no se fue pero El Nueve ya le busca reemplazo: "Estarían pensando en..."