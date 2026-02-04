Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

Como si eso no fuera suficiente, cerró su intervención con una teoría que unía todos los elementos de su discurso: "El mismo wokismo, el mismo kirchnerismo que quiere prohibir a los pibes que piensen y que después te ponen a un pibito menor de edad chiquitito a sufrir presión en los medios de comunicación. Al wokismo, al kirchnerismo, le molesta que los jóvenes se expresen porque no van por el camino que ellos quieren".

Pero como dice el refrán, si te gusta el durazno bancate la pelusa. Y Lemoine estaba a punto de descubrir que sus palabras no quedarían sin respuesta. La familia Moche no eligió el silencio ni la provocación. Optaron por algo mucho más poderoso: contestar con tranquilidad, pero con una firmeza que cortaba como bisturí.

Refutada por un niño de 12 años

La mañana del miércoles 4 de febrero, Ian y su madre aparecieron en "Lape Club Social" por América TV. El niño, lejos de mostrarse quebrado, habló con una madurez que avergonzaría a muchos adultos: "Me sorprende mucho, y al mismo tiempo no me sorprende, porque sé que este tipo de personas no van a tener otra cosa que decir más que hablar mal o decir cosas feas de nosotros. La verdad me pareció muy feo, horrible. No me gusta que ataquen a mi mamá ni a mi familia, se metió con temas delicados. Dentro de todo estamos bien. Sabemos que este tipo de cosas no nos van a detener como activistas".

Marlene Spesso, por su parte, desplegó un análisis político que dejó en evidencia las contradicciones del oficialismo: "Ese grupo de niños y adolescentes que por ahí tienen una mirada nueva de la política, de creer todo lo que [los libertarios] están diciendo... Yo siento que es una provocación de la que esperan respuesta y buscan que se hable todo el día del tema". Según la madre de Ian, el verdadero temor del gobierno es perder contacto con quienes los siguen en redes sociales.

Pero el golpe más certero llegó cuando Ian desarmó el argumento más cruel de Lemoine: "Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condicion en donde cada persona es diferente?".

Amor y no provocación

Marlene recuperó también la memoria histórica de la estigmatización: "Nos consideran heladeras, freezers, madres lejanas. Que ella diga lo que quiera, yo tengo el diagnóstico de Ian, que no tengo por qué mostrarlo, pero que está desde los 2 años y medio con un montón de profesionales que trabajaron con él desde muy pequeño".

El cierre fue lapidario en su sencillez: "Nosotros no estamos acostumbrados a responder. Estamos en un país donde la violencia instalada que estamos viviendo no la vivimos nunca. Entonces no estamos preparados. Hay que contestarle con amor y no con provocación".

