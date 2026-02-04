Argentinos Juniors: libra una batalla campal contra aquello de Dante Panzeri

El Bicho no pudo trasladar su buen fútbol en el campo a las redes de los arcos.

Se reforzó para que así sea. Para dar un salto al siguiente nivel. Consciente de que tenía una sólida plataforma para hacerlo. Y de que se le venía un 2026 con el desafío de la Copa Libertadores. Enzo Pérez y Gino Infantino para el mediocampo, y Leandro Fernández para la delantera como los nombres más resonantes, el equipo de Nicolás Diez incorporó nombres a su estructura.

Además logró mantener gran parte de su plantel, salvo algunas salidas. Eso, según dijo el propio entrenador, era una de las prioridades: mantener los nombres, porque así se mantiene la base, y así se logra sacar ventaja con respecto a los grandes clubes que apuestan a incorporaciones resonantes y de impacto significativo en la estructura.

Argentinos Juniors y un 2026 a los tumbos: escenario inimaginable

Así y todo, el 2026 de Argentinos Juniors ha comenzado realmente torcido. Y, dado que fue candidato a lo largo de todo el 2025, eso lo postuló como candidato para el 2026. Y eso, también, lo coloca en otro nivel de obligación: al Bicho se le exige más. Quizás no a la altura de los equipos 'grandes', pero sí como lo que es: uno de los mejores del plano local.

Si el año pasado había estado a un paso de consagrarse en la Copa Argentina, este año fue todo al revés. Perdió en su debut increíblemente ante Midland, de la Primera B Nacional, y quedó rápidamente eliminado. El equipo del Ascenso fue quien avanzó a 16avos de final.

En el debut del Torneo Apertura ganó con un gol agónico ante Sarmiento por 1-0, pero luego de eso no volvió a ganar. Empató 0-0 contra Estudiantes de Río Cuarto -uno de los recién ascendidos a la Liga Profesional- y otro 0-0 frente a Belgrano.

"A veces no encuentro la explicación cuando tenemos tantas chances de gol. Hay que ser valientes y lo fuimos. Sigo sosteniendo que seguimos teniendo el control de las situaciones. Hacemos lo que entrenamos y no puedo pedir más nada. Ojalá tengamos contundencia", aseguró Diez tras la igualdad de la última fecha contra el Pirata.

"Nos falta el último pase o nos falta un mejor centro. Debemos ser el equipo más arriesgado de todos", añadió.

"Sigo estando orgulloso del equipo. Nunca nadie me pregunta pero no nos convierten goles. Esto de imponerse ante los rivales que jugás también es importante", dijo.

En efecto, Argentinos Juniors no experimentó una baja significativa en el funcionamiento con respecto al año pasado. Pero parece sufrir, por ahora, la misma sequía goleadora de gran parte de él. Una realidad curiosa teniendo en cuenta que en el Apertura 2025 tuvo al goleador del certamen, que fue su 9, Tomás Molina.

Dante Panzeri y Argentinos Juniors

El fútbol no es lineal. Lejos de las ecuaciones matemáticas, fuera de la cancha se puede realizar todo lo necesario para acercarse lo más posible al triunfo dentro de ella, pero la cuota de incertidumbre siempre traerá imponderables. "Dinámica de lo impensado", rezaba siempre el periodista Dante Panzeri.

