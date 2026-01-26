El jugador más exótico del Torneo Apertura hizo su debut en Argentinos Juniors

El cotejo terminó 1-0 pero podría haber finalizado con más goles, si el buen remate del japonés Ryoga Kida hubiese terminado en la red.

Ryoga Kida, carta de gol en el Bicho

Kida es, con 20 años, el futbolista más exótico del Torneo Apertura 2026. Al menos uno de ellos, en una Liga Profesional que también cuenta con el puertorriqueño Wilfredo Rivera en Barracas Central.

Ryoga Kida llegó a Argentinos Juniors en 2024, cedido del Nagoya Grampus, de Japón. En un trabajo de scouting, desde La Paternal detectaron potencial en este joven delantero oriental, al que contrataron a préstamo para la Reserva.

Desde su arribo en febrero de 2024, Kida disputó 33 encuentros -siempre en divisiones inferiores de Argentinos- con una fuerte participación: 6 goles y 2 asistencias. Su vínculo expiraba en diciembre de ese año, pero fue extendido hasta diciembre de 2026.

image Kida, en un partido de Reserva con la camiseta del Bicho ante River @AAAJoficial

Ante Sarmiento, Nico Diez lo mandó a la cancha. El entrenador busca reforzar ese puesto en su plantel, un rol para el que necesita alternativas. Él mismo lo explicó: quiere mayor competitividad para Tomás Molina. La llegada de Leandro Fernández, aunque con otras características, busca aportar jerarquía en los ataques, una fase que para el Bicho es fundamental dentro de su sistema de juego. En ese sentido, Ryoga Kida es la otra apuesta.

