Al minuto 27' del segundo tiempo, el árbitro asistente levantó la plaqueta y marcó el cambio. Por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín igualaban 0-0, en La Paternal. A la cancha saltó Ryoga Kida.
APENAS 20 AÑOS
El jugador más exótico del Torneo Apertura hizo su debut en Argentinos Juniors
En el partido ante Sarmiento, en su debut en el Torneo Apertura 2026, Argentinos Juniors mandó a la cancha a su futbolista oriental.
El partido finalizó 1-0 en favor de Argentinos Juniors. Fue con gol de Tomás Molina, al minuto 97' del encuentro.
Un triunfo agónico del Bicho, que se preparó para ser gran protagonista este año, no solo del Torneo Apertura sino de los distintos frentes que tiene por delante: la Copa Libertadores -debe jugar el repechaje todavía para acceder a fase de grupos- y la Copa Argentina.
Argentinos Juniors, con el pie derecho en el Torneo Apertura tras el golpazo en Copa Argentina
Inesperadamente, el equipo de Nicolás Diez quedó eliminado en su primera participación en esta edición de Copa Argentina. Midland, de la Primera B Nacional, lo despachó en tanda de penales tras igualar 1-1 en el tiempo regular, y avanzó a los 16avos de final.
Golpazo para Argentinos Juniors, que es uno de los equipos más regulares del último tiempo en la Primera División. Ante Sarmiento de Junín estuvo a punto de finalizar en lo que hubiese sido un amargo empate, pero logró embocarla cuando se iba el partido.
El cotejo terminó 1-0 pero podría haber finalizado con más goles, si el buen remate del japonés Ryoga Kida hubiese terminado en la red.
Ryoga Kida, carta de gol en el Bicho
Kida es, con 20 años, el futbolista más exótico del Torneo Apertura 2026. Al menos uno de ellos, en una Liga Profesional que también cuenta con el puertorriqueño Wilfredo Rivera en Barracas Central.
Ryoga Kida llegó a Argentinos Juniors en 2024, cedido del Nagoya Grampus, de Japón. En un trabajo de scouting, desde La Paternal detectaron potencial en este joven delantero oriental, al que contrataron a préstamo para la Reserva.
Desde su arribo en febrero de 2024, Kida disputó 33 encuentros -siempre en divisiones inferiores de Argentinos- con una fuerte participación: 6 goles y 2 asistencias. Su vínculo expiraba en diciembre de ese año, pero fue extendido hasta diciembre de 2026.
Ante Sarmiento, Nico Diez lo mandó a la cancha. El entrenador busca reforzar ese puesto en su plantel, un rol para el que necesita alternativas. Él mismo lo explicó: quiere mayor competitividad para Tomás Molina. La llegada de Leandro Fernández, aunque con otras características, busca aportar jerarquía en los ataques, una fase que para el Bicho es fundamental dentro de su sistema de juego. En ese sentido, Ryoga Kida es la otra apuesta.