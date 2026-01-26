Trump retrocede en Minneapolis por la violencia y envía al "zar de la frontera": nueva estrategia

El director del FBI, Kash Patel, sugirió que era ilegal que Pretti llevara un arma a las protestas relacionadas con la inmigración en Minneapolis, una afirmación que los grupos de propietarios de armas rebatieron.

Portar un arma de fuego es legal en Minnesota y las autoridades locales han afirmado que el trabajador de la salud poseía un arma legalmente.

image Tom Homan, el zar de la frontera, en auxilio de Trump

Trump anunció el envío de su hombre de confianza para el extremo Sur del país

La llegada de Tom Homan a Minnesota indica un cambio en la estrategia migratoria.

El "zar de la frontera" tratará de frenar la avalancha de críticas recibidas, que incluyó a los ex presidente demócratas Bill Clinton y Barack Obama. Washington ha dado un vuelco notable y en el futuro cercano se irán reduciendo gradualmente las operaciones de la administración nacional en la zona de conflicto. El "zar de la frontera" tratará de frenar la avalancha de críticas recibidas, que incluyó a los ex presidente demócratas Bill Clinton y Barack Obama. Washington ha dado un vuelco notable y en el futuro cercano se irán reduciendo gradualmente las operaciones de la administración nacional en la zona de conflicto.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el que Homan sería el principal punto de contacto sobre el terreno y que Bovino "continuaría liderando la Patrulla Fronteriza y de Aduanas en todo el país".