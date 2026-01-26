SACAN DE MINNESOTA A BOVINO, JEFE DEL ICE
Trump retrocede en Minneapolis por la violencia y envía al "zar de la frontera": nueva estrategia
El comandante de la Patrulla Fronteriza (ICE), Gregory Bovino, abandona Minnesota junto con algunos de sus agentes. Lo reemplaza Tom Homan, un especialista.
El notable cambio de tono de la Casa Blanca se relaciona con el gran impacto social que generó el conflicto migratorio: dejó varias víctimas fatales, entre ellas, ciudadanos estadounidenses.
Donald Trump afirmó que reducirá el número de agentes federales en toda Minnesota si las autoridades locales aumentan su cooperación con las autoridades federales.
La controversia ya estaba escalando en el ámbito judicial: un magistrado federal abordó una demanda de Minnesota para poner fin en ese estado a la presencia del ICE (tropas de migración y aduanas).
El director del FBI, Kash Patel, sugirió que era ilegal que Pretti llevara un arma a las protestas relacionadas con la inmigración en Minneapolis, una afirmación que los grupos de propietarios de armas rebatieron.
Portar un arma de fuego es legal en Minnesota y las autoridades locales han afirmado que el trabajador de la salud poseía un arma legalmente.
Trump anunció el envío de su hombre de confianza para el extremo Sur del país
La llegada de Tom Homan a Minnesota indica un cambio en la estrategia migratoria.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el que Homan sería el principal punto de contacto sobre el terreno y que Bovino "continuaría liderando la Patrulla Fronteriza y de Aduanas en todo el país".