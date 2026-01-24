La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país negocia con sus vecinos pero "nunca se subordina". "No acepta intervención". Ante las amenazas de Donald Trump de realizar ataques terrestres contra cárteles en territorio mexicano, la mandataria reafirmó desde la frontera la independencia y soberanía absoluta de la nación, según EFE.
EL CASCABEL AL GATO
Freno a Trump: Claudia Sheinbaum alertó que México negocia sin subordinarse ante amenazas
Claudia Sheinbaum rechaza la intención de Trump de intervenir contra cárteles, defendiendo la autonomía mexicana frente a las presiones de Washington
En un acto simbólico en Tamaulipas, Sheinbaum envió un mensaje directo a la Casa Blanca: "México siempre va a ser un país libre". Sus declaraciones responden a una reciente entrevista de Trump en The New York Post, donde el mandatario estadounidense insistió en su "apetito imparable" por intervenir militarmente en cualquier lugar para combatir el narcotráfico, incluyendo operaciones por tierra en suelo mexicano.
Trump: Cooperación bajo presión
A pesar de la retórica de confrontación, la colaboración operativa no se ha detenido. Recientemente, México entregó 37 presos a USA y capturó al narcotraficante canadiense Ryan James Wedding, como adelantara Urgente24 en horas de la tarde.
Esta detención coincidió con la visita de Kash Patel, director del FBI, quien busca intensificar el intercambio de inteligencia bajo la constante presión de Washington para que el gobierno mexicano endurezca su postura.
El fantasma de la intervención
La tensión ha escalado tras la intervención militar de EE. UU. en Venezuela a inicios de enero. Donald Trump utiliza este antecedente como advertencia para la región, asegurando que México "no hace lo suficiente". No obstante, Sheinbaum ha mantenido una postura firme, rechazando contundentemente cualquier incursión militar durante una llamada reciente con el líder republicano, marcando una línea roja que define su gestión iniciada en 2024.
Diplomacia en la frontera
Para la presidenta, defender la soberanía en la zona fronteriza es un acto de principios. Mientras el gobierno de Trump insiste en tácticas de fuerza, la administración mexicana apuesta por una relación de trabajo coordinada pero que no comprometa la integridad territorial. El traslado de reos, el tercero en lo que va del mandato de Sheinbaum, se presenta como una muestra de eficiencia interna más que como una concesión a las exigencias externas.
