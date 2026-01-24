Freno a Trump: Claudia Sheinbaum alertó que México negocia sin subordinarse ante amenazas

Diplomacia en la frontera

Para la presidenta, defender la soberanía en la zona fronteriza es un acto de principios. Mientras el gobierno de Trump insiste en tácticas de fuerza, la administración mexicana apuesta por una relación de trabajo coordinada pero que no comprometa la integridad territorial. El traslado de reos, el tercero en lo que va del mandato de Sheinbaum, se presenta como una muestra de eficiencia interna más que como una concesión a las exigencias externas.

