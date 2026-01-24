JD Vance, N°2 de Trump, intenta detener el 'alud ICE' en Minneapolis por el niño detenido

image

Otro adulto que vivía en la casa de la familia de origen ecuatoriano pidió hacerse cargo del niño, pero los agentes se lo negaron ya que querían retener al niño para obligar a su padre a que se entregara para ser deportado.

Sin embargo, la familia del niño tiene un caso de asilo pendiente, sin una orden de deportación vigente.

image El ICE de Donald Trump en el ojo de la tormenta

¿Fueron niños los objetivos de las fuerzas federales?

Volvamos al eje: “ICE no se dirigió a un niño. El niño fue abandonado”, afirmó el organismo. La versión fue repetida por el propio vicepresidente de la Nación lo que indica hasta que punto escaló la controversia.

JD Vance viajó personalmente a Minneapolis para respaldar a los agentes de ICE y corroboró la detención del padre ecuatoriano y de su hijo de 5 años, aunque presentó la información de manera diferente:

Encuentro que el niño no fue arrestado, sino que su padre inmigrante ilegal lo abandonó... La historia dice que 'ICE detuvo a un niño de cinco años'. ¿Se supone que lo tenían que dejar a que muera de frío? Nada de esto tiene sentido. Encuentro que el niño no fue arrestado, sino que su padre inmigrante ilegal lo abandonó... La historia dice que 'ICE detuvo a un niño de cinco años'. ¿Se supone que lo tenían que dejar a que muera de frío? Nada de esto tiene sentido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2014444207612792917&partner=&hide_thread=false | PATRIOTA: El vicepresidente de Trump, JD Vance, viajó personalmente a Minneapolis para respaldar a los agentes de ICE y desmintió la operación demócrata sobre el arresto de un niño.



"Encuentro que el niño no fue arrestado, sino que su padre inmigrante ilegal lo… pic.twitter.com/VPdEZwQszx — La Derecha Diario (@laderechadiario) January 22, 2026

Las autoridades nacionales recurrieron a un eufemismo para explicar lo inexplicable: el menor no estaba detenido sino “retenido” por razones de seguridad.

La actividad de ICE en distintas comunidades está provocando traumas ya que a menudo los agentes federales rodean las escuelas o persiguen autobuses escolares.

Luego, muchos padres temen enviar a sus hijos a clases y prefieren que las mismas sean tomadas de manera virtual, como ocurría durante la pandemia de Covid 19.

image

En Minneápolis, donde se ha generado el epicentro de la llamada "batalla cultural", se han sumado varios casos de niños apresados por ICE: las edades oscilan entre 5 y 17 años.

“Por supuesto que se van a cometer errores”, justificó el vicepresidente J.D. Vance cuando fue consultado sobre lo que está ocurriendo.

El compañero de fórmula de Trump atribuyó gran parte del “caos” en la zona a la falta de cooperación de autoridades locales del partido demócrata con las fuerzas desplegadas por Washington. El compañero de fórmula de Trump atribuyó gran parte del “caos” en la zona a la falta de cooperación de autoridades locales del partido demócrata con las fuerzas desplegadas por Washington.

jd vance JD Vance, vicepresidente de USA

El caso JD Vance

Hagamos un paréntesis necesario. JD Vance es el candidato de America First a heredar a Donald Trump, quien no puede ambicionar a un 4to. mandato presidencial. La limitación es constitucional, establecida luego de Franklin D. Roosevelt.

JD Vance, a diferencia de Trump, cree en las banderas de America First que el propio 'trumpismo' dice que Trump ha roto involucrándose en tantos conflictos en el extranjero. Steve Bannon, Tucker Carlson y los otros referentes respaldan al vicepresidente.

Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que si JD Vance fuese precandidato republicano en 2027, él no se presentaría.

Sin embargo para garatizar esa 'sucesión ordenada', el 'trumpismo' debe ganar la renovación legislativa 2026, que parece que no está ganando.

Y un acontecimiento disruptivo como el de Minneapolis puede complicar todo mucho más.

JD Vance debe conseguir resultados -que incluye aplacar a ICE- no solo por Trump sino por su propio proyecto político y el de sus patrocinantes, liderados por el emprendedor Peter Thiel y su empresa de vigilancia global Palantir Tech.

El escenario de Minnesota escaló tras su episodio más grave: una mujer blanca de 37 años, Renee Nicole Good, murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente federal durante un procedimiento en el sur de la capital estatal.

El hecho ocurrió en el marco de la mayor operación migratoria en la historia local, ya que movilizó a más de 2.000 agentes y derivó en la detención acumulada de más de 1.000 migrantes en pocos días. El hecho ocurrió en el marco de la mayor operación migratoria en la historia local, ya que movilizó a más de 2.000 agentes y derivó en la detención acumulada de más de 1.000 migrantes en pocos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2009026843072979180&partner=&hide_thread=false Mujer es asesinada por el ICE en Minnesota



A diferencia de lo que argumenta la autoridad en #EEUU, en este video se observa que NO intentó atropellar a los agentes pic.twitter.com/k4T8yv2qdS — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 7, 2026

El riesgo de vivir en una de las 300 "ciudades santuarios"

Recibe este calificativo en Estados Unidos aquel municipio, condado o estado que limita la cooperación de sus fuerzas policiales locales con las autoridades federales de inmigración.

Generalmente, están en manos de alcaldes demócratas que buscan proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación ya que no los detienen por infracciones menores.

Luego, toda ciudad con esas características es pasible de recibir la "visita" del ICE.

La Casa Blanca estima que existen alrededor de 300 áreas metropolitanas que siguen estas políticas, incluyendo conglomerados urbanos gigantescos como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San Francisco. La Casa Blanca estima que existen alrededor de 300 áreas metropolitanas que siguen estas políticas, incluyendo conglomerados urbanos gigantescos como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San Francisco.

En el otro extremo se encuentran los estados que denuncian a los migrantes indocumentados: Texas, Florida y Georgia tienen leyes que obligan a la cooperación local con el gobierno federal.

image Trump estima que existen 300 ciudades santuarios en USA

Otra vez la pregunta: ¿Cómo impacta todo esto a nivel electoral?

Por el momento, bastante mal para Donald Trump.

En el primer año de su segundo mandato no consecutivo, el líder republicano asistió a 4 duras derrotas en distritos estratégicos: New York City (la ciudad más poblada de la Unión), New Jersey, Virginia y Miami.

En la ciudad más importante de Florida los republicanos perdieron después de 30 años y la ciudad tendrá una mujer al frente por primera vez.

Lo llamativo es que el peso de la administración Trump radica en esa geografía: el primer mandatario habita en Palm Beach, el Secretario de Estado, Marco Rubio, era senador por Florida y la jefa de gabinete nacional, Susan Summerall Wiles, es la histórica directora de las campañas republicanas en Miami.

En resumen, el oficialismo marcha hacia los comicios nacionales de medio término de noviembre en medio de una gran incertidumbre sobre la aprobación popular a las políticas más conservadoras. En resumen, el oficialismo marcha hacia los comicios nacionales de medio término de noviembre en medio de una gran incertidumbre sobre la aprobación popular a las políticas más conservadoras.

mamdani.webp Zohram Mamdani, demócrata, nuevo alcalde de Nueva York

Niños: los peores antecedentes históricos

En los años 70, en plena guerra de Vietnam, una niña desnuda, junto con otros, chicos, fue retratada mientras corría con la piel quemada y gritando de dolor tras ser rociada con napalm por parte de la aviación norteamericana.

La icónica foto generó indignación en la opinión pública de Estados Unidos y contribuyó al fin de la guerra en el sudeste asiático. Quien la tomò ganó el premio Pulitzer.

Phan Th Kim Phúc (nacida en 1963) era la niña que aparece en la famosa fotografía tomada por Nick Ut, La imagen dio la vuelta al planeta y es calificada como una de las mejores de la historia. Phan Th Kim Phúc (nacida en 1963) era la niña que aparece en la famosa fotografía tomada por Nick Ut, La imagen dio la vuelta al planeta y es calificada como una de las mejores de la historia.

image

En el presente siglo, Alan Kurdi, un niño sirio de 3 años, apareció muerto en las playas del mar mediterráneo cuando su familia escapaba de la guerra civil.

La foto del pequeño ahogado en una playa de Turquía tras el naufragio de dos embarcaciones de refugiados generó conmoción en Europa.

image Policía de Turquía rescata el cuerpo del niño en las playas del mediterráneo

Las fotos fueron tan impactantes que Angela Merkel, ex canciller de Alemania, decidió cambiar las leyes migratorias de su país y también se produjeron modificaciones normativas en la Unión Europea.

Quien agrede a un niño traspasa una frontera y luego le resultará muy difícil desandar ese camino.

Según Naciones Unidas, uno de sus 10 derechos fundamentales es el que les otorga protección contra la violencia.

Ningún niño o niña debería sufrir maltrato, abuso o negligencia. Garantizar este derecho significa crear espacios seguros, educar en el respeto y actuar cuando están en peligro. La violencia no es parte de la crianza. Ningún niño o niña debería sufrir maltrato, abuso o negligencia. Garantizar este derecho significa crear espacios seguros, educar en el respeto y actuar cuando están en peligro. La violencia no es parte de la crianza.

image

Ningún niño o niña debería sufrir maltrato, abuso o negligencia. Garantizar este derecho significa crear espacios seguros, educar en el respeto y actuar cuando están en peligro. La violencia no es parte de la crianza.