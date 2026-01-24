¿GUERRA CULTURAL?
JD Vance, N°2 de Trump, intenta detener el 'alud ICE' en Minneapolis por el niño detenido
Varias veces en la historia moderna la imagen de niños maltratados cambió para siempre el destino de un conflicto social. Minneapolis, caso testigo.
El caso del menor Liam Conejo Ramos conmociona a la opinión pública norteamericana. Tras apresar a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, el ICE se llevó al pequeño a un centro de detención en lugar de entregarlo a la asistencia social.
Se generó una rápida reacción de autoridades escolares, funcionarios federales y dirigentes políticos contra el confinamiento de un niño completamente indefenso.
Todo comenzó cuando el chico regresaba del preescolar y comenzó una redada de la fuerza anti migrantes desplegada por la administración de Donald Trump.
Otro adulto que vivía en la casa de la familia de origen ecuatoriano pidió hacerse cargo del niño, pero los agentes se lo negaron ya que querían retener al niño para obligar a su padre a que se entregara para ser deportado.
Sin embargo, la familia del niño tiene un caso de asilo pendiente, sin una orden de deportación vigente.
¿Fueron niños los objetivos de las fuerzas federales?
Volvamos al eje: “ICE no se dirigió a un niño. El niño fue abandonado”, afirmó el organismo. La versión fue repetida por el propio vicepresidente de la Nación lo que indica hasta que punto escaló la controversia.
JD Vance viajó personalmente a Minneapolis para respaldar a los agentes de ICE y corroboró la detención del padre ecuatoriano y de su hijo de 5 años, aunque presentó la información de manera diferente:
Las autoridades nacionales recurrieron a un eufemismo para explicar lo inexplicable: el menor no estaba detenido sino “retenido” por razones de seguridad.
La actividad de ICE en distintas comunidades está provocando traumas ya que a menudo los agentes federales rodean las escuelas o persiguen autobuses escolares.
Luego, muchos padres temen enviar a sus hijos a clases y prefieren que las mismas sean tomadas de manera virtual, como ocurría durante la pandemia de Covid 19.
En Minneápolis, donde se ha generado el epicentro de la llamada "batalla cultural", se han sumado varios casos de niños apresados por ICE: las edades oscilan entre 5 y 17 años.
“Por supuesto que se van a cometer errores”, justificó el vicepresidente J.D. Vance cuando fue consultado sobre lo que está ocurriendo.
El caso JD Vance
Hagamos un paréntesis necesario. JD Vance es el candidato de America First a heredar a Donald Trump, quien no puede ambicionar a un 4to. mandato presidencial. La limitación es constitucional, establecida luego de Franklin D. Roosevelt.
JD Vance, a diferencia de Trump, cree en las banderas de America First que el propio 'trumpismo' dice que Trump ha roto involucrándose en tantos conflictos en el extranjero. Steve Bannon, Tucker Carlson y los otros referentes respaldan al vicepresidente.
Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que si JD Vance fuese precandidato republicano en 2027, él no se presentaría.
Sin embargo para garatizar esa 'sucesión ordenada', el 'trumpismo' debe ganar la renovación legislativa 2026, que parece que no está ganando.
Y un acontecimiento disruptivo como el de Minneapolis puede complicar todo mucho más.
JD Vance debe conseguir resultados -que incluye aplacar a ICE- no solo por Trump sino por su propio proyecto político y el de sus patrocinantes, liderados por el emprendedor Peter Thiel y su empresa de vigilancia global Palantir Tech.
El escenario de Minnesota escaló tras su episodio más grave: una mujer blanca de 37 años, Renee Nicole Good, murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente federal durante un procedimiento en el sur de la capital estatal.
El riesgo de vivir en una de las 300 "ciudades santuarios"
Recibe este calificativo en Estados Unidos aquel municipio, condado o estado que limita la cooperación de sus fuerzas policiales locales con las autoridades federales de inmigración.
Generalmente, están en manos de alcaldes demócratas que buscan proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación ya que no los detienen por infracciones menores.
Luego, toda ciudad con esas características es pasible de recibir la "visita" del ICE.
En el otro extremo se encuentran los estados que denuncian a los migrantes indocumentados: Texas, Florida y Georgia tienen leyes que obligan a la cooperación local con el gobierno federal.
Otra vez la pregunta: ¿Cómo impacta todo esto a nivel electoral?
Por el momento, bastante mal para Donald Trump.
En el primer año de su segundo mandato no consecutivo, el líder republicano asistió a 4 duras derrotas en distritos estratégicos: New York City (la ciudad más poblada de la Unión), New Jersey, Virginia y Miami.
En la ciudad más importante de Florida los republicanos perdieron después de 30 años y la ciudad tendrá una mujer al frente por primera vez.
Lo llamativo es que el peso de la administración Trump radica en esa geografía: el primer mandatario habita en Palm Beach, el Secretario de Estado, Marco Rubio, era senador por Florida y la jefa de gabinete nacional, Susan Summerall Wiles, es la histórica directora de las campañas republicanas en Miami.
Niños: los peores antecedentes históricos
En los años 70, en plena guerra de Vietnam, una niña desnuda, junto con otros, chicos, fue retratada mientras corría con la piel quemada y gritando de dolor tras ser rociada con napalm por parte de la aviación norteamericana.
La icónica foto generó indignación en la opinión pública de Estados Unidos y contribuyó al fin de la guerra en el sudeste asiático. Quien la tomò ganó el premio Pulitzer.
En el presente siglo, Alan Kurdi, un niño sirio de 3 años, apareció muerto en las playas del mar mediterráneo cuando su familia escapaba de la guerra civil.
La foto del pequeño ahogado en una playa de Turquía tras el naufragio de dos embarcaciones de refugiados generó conmoción en Europa.
Las fotos fueron tan impactantes que Angela Merkel, ex canciller de Alemania, decidió cambiar las leyes migratorias de su país y también se produjeron modificaciones normativas en la Unión Europea.
Quien agrede a un niño traspasa una frontera y luego le resultará muy difícil desandar ese camino.
Según Naciones Unidas, uno de sus 10 derechos fundamentales es el que les otorga protección contra la violencia.