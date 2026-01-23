Esta noche a partir de las 20hs Independiente recibirá a Estudiantes de La Plata en el Libertadores de América por la primera fecha del Torneo Clausura. El Rojo que está renovado de ilusiones luego de haber hecho una buena pretemporada podrá medirse ante el último campeón del fútbol argentino. El encuentro se verá por ESPN Premium.
Independiente, renovado de ilusiones, recibe al Estudiantes campeón de Domínguez: Hora, TV y formaciones
Luego de una gran pretemporada, Independiente debuta ante Estudiantes que busca revalidar el título de campeón.
Independiente terminó el segundo semestre del 2025 de mala manera, sin siquiera meterse en la zona de Playoff del Clausura. De todas maneras, con la llegada de Gustavo Quinteros se había encendido la llama de la ilusión de cara al futuro y fue en los encuentros de pretemporada que el Rojo dejó una gran sensación en sus hinchas de cara a lo que viene.
En la Serie Río de La Plata, Independiente e ganó 2-1 a Alianza Lima, 5-3 a Everton y 2-0 a Montevideo Wanderers con rendimientos que realmente ilusionan. En cuanto al armado del equipo, la baja más sensible fue la de Felipe Loyola, vendido al Pisa de Italia, pero se dio la llegada de Ignacio Malcorra que ya comenzó a dar muestras de su calidad en los minutos que le tocó participar.
Por su parte, Estudiantes de La Plata terminó el 2025 de gran manera con la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, por lo que ahora la intención es revalidar de la mano de un Eduardo Domínguez que ya se metió en la historia grande del Pincha. La temporada oficial ya comenzó para el club platense con lo que fue el choque ante Ituzaingó por los 32avos de final.
Estudiantes demostró su enorme superioridad ante el club del ascenso y se quedó con la victoria por 4-0 para pasar a la siguiente ronda. El mercado de pases dejó al Pincha muy bien parado ya que pudo mantener la base del equipo campeón e incorporó a Eros Mancuso para ocupar el lugar que dejó vacante Román Gómez, y agregó a Adolfo Gaich para la delantera.
La probable formación de Independiente
Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral o Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
La probable formación de Estudiantes
Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Dónde ver en VIVO
El encuentro entre Independiente y San Lorenzo por la primera fecha del Torneo Apertura iniciará a las 20hs, se llevará a cabo en el Libertadores de América y se verá por la pantalla de ESPN Premium.
