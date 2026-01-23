Viajar al espacio ya no es imposible: el futuro del turismo que causa furor

El legado de Alberto Gutiérrez tras este hito

Con este aterrizaje, Alberto Gutierrez se eleva como el primer líder en la industria de las experiencias que se convierte, él mismo, en protagonista de la experiencia definitiva. Y es que, tras la aventura, se unirá al selecto club de 736 personas que han superado la línea de Karman en toda la historia de la humanidad.

No obstante, su legado trasciende al éxito empresarial de Civitatis; representa la ambición de una generación de emprendedores que no se conforma con los límites establecidos. Para la compañía, el hito de su fundador es la garantía de que el espíritu inconformista y curioso que dio origen a la plataforma en 2008 sigue siendo el motor de su expansión global.

¿Qué turismo vinculado al espacio ofrece Civitatis en la Tierra?

Curiosamente, el liderazgo de Civitatis en el sector se traduce en una cuidada selección de experiencias para los entusiastas del cosmos. La compañía de actividades ofrece una selección curada de actividades que ahora cobran más relevancia que nunca:

