Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

¿Cómo es el Toyota Yaris Cross más barato y qué equipamiento pierde?

A simple vista, el Toyota Yaris Cross XR no parece un modelo “recortado”. Mantiene llantas de aleación de 17 pulgadas, ópticas LED delanteras y traseras y un diseño exterior alineado con el resto de la gama.

En el interior, el auto ofrece una pantalla multimedia de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, volante multifunción y tapizados de tela. No hay lujos, pero sí lo justo para un uso diario urbano y familiar.

El recorte se nota en la ausencia de algunos sistemas de asistencia a la conducción presentes en versiones más caras, una decisión clave para contener el precio final.

Seguridad en el Toyota Yaris Cross: ¿Qué trae y qué queda afuera?

En materia de seguridad, Toyota juega una carta sensible. El Yaris Cross XR incluye seis airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y frenos ABS con distribución electrónica.

Lo que no trae es el paquete de ayudas avanzadas a la conducción, como el sistema de precolisión frontal con frenado autónomo. Este punto ya genera debate en redes y foros especializados, donde muchos usuarios cuestionan si un auto moderno puede prescindir de estas tecnologías, incluso en versiones base.

Toyota, sin embargo, parece apostar a un equilibrio entre normativa, costos y percepción de marca.

Motor y mecánica Toyota: ¿Qué rendimiento ofrece este auto de entrada?

El Yaris Cross XR utiliza un motor naftero 1.5 con doble distribución variable. En Brasil, este propulsor tiene inyección directa y puede funcionar con etanol, lo que le permite alcanzar hasta 122 CV y 150 Nm de torque.

La transmisión es automática CVT y la tracción es delantera. No hay opción manual ni versiones híbridas en esta variante de acceso, otro recorte pensado para sostener el precio.

Toyota Logo 4P.jpg

En Argentina, el mismo motor se ofrece con inyección indirecta y una potencia menor, de 106 CV.

Toyota, auto y precio: ¿Llega esta versión a Argentina y la región?

Por ahora, Toyota confirmó que en Argentina el Yaris Cross se lanzará con las versiones XLI, XEI y SEG, incluyendo opciones nafteras e híbridas. La versión XR presentada en Brasil no figura en el plan local inmediato, pero en el sector nadie descarta que pueda aparecer más adelante si el contexto lo exige.

En países como México, Colombia y Chile, donde el precio es un factor decisivo y el segmento B SUV es ultra competitivo, este tipo de versiones base podría convertirse en un arma clave para Toyota.

