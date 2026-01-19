Por qué no baja el Riesgo País: Los factores que se ven desde Wall Street

Cuando Milei asumió el Riesgo País oscilaba alrededor de los 2.000 puntos. La estrategia de ajuste fiscal generó un sendero declinante que tuvo su piso en enero de 2025, cuando se ubicó alrededor de los 560 puntos. Posteriormente hubo un rebote que se alivió con distintos hitos, como el acuerdo con el FMI, el apoyo del Tesoro de USA y el resultado electoral.

Ahora volvió a ubicarse cerca de su piso, donde permanece estancando, siendo insuficientes para "rollear" la deuda.

Javier Timerman y la mirada de Wall Street

¿Por qué el Riesgo País no baja hasta los niveles necesarios para que la Argentina vuelva a financiarse en el mercado voluntario?

Javier Timerman es un reconocido analista financiero. Instalado en Nueva York desde hace décadas, es conocedor del pulso inversor de Wall Street.

Timerman analizó las causas que impiden que el riesgo de default argentino baje hasta el nivel deseable, para lo que incorporó distintos factores, como el contexto internacional y la situación doméstica.

También consideró que los inversores "están cómodos" con el riesgo argentino y que no hay "catalizadores" que les generen un mayor "entusiasmo", además de que -dijo- se achicó el grupo apostadores que miran a la Argentina.

"Ahora hay una gran apatía con la Argentina después del rally post-electoral. El año pasado fue muy volatil para la inversión. Hubo pérdidas muy fuertes. Fue muy contundente el apoyo de USA; sin eso, los activos argentinos valdrían la mitad", dijo en diálogo con Ahora Play.

"Hoy hay una especia de equilibrio: casi no hay actividad, las mesas están tranquilos, la variación en los bonos es mínima", agregó.

javier-timerman-ln.jpg Javier Timerman.

En cuanto a los factores locales, Timerman sostuvo que, si bien que el Banco Central haya empezado a acumular dólares y se haya fijado un objetivo en ese sentido "es positivo", las reservas "siguen siendo negativas" a la vez que "el tipo de cambio se está apreciando". "No hay un ancla tan definida cuando parece que para incrementar reservas tenes que volver al carry trade, a esto de un tipo de cambio que que se deprecie menos que la inflación y las tasas altas", dijo.

También mencionó que "los desafíos del Gobierno" en materia económica y financiera "son los mismos que en enero de 2024", y "giran alrededor de la actividad, la inflación, y reservas, donde siempre estás viendo cómo se maneja el tipo de cambio". Marcó como única diferencia que no hay por delante "un horizonte electoral" como el año pasado.

Escenario internacional

Otro factor que estaría impidiendo la baja del Riesgo País a nivel local es el escenario internacional. "Estamos en un momento muy bizarro", definió a la hora de describir un contexto en el que Donald Trump se enfrenta a la Reserva Federal, y fuera de USA, a los países de la OTAN. También remarcó lo alto de las tasas de interés, no sólo en USA sino también en Japón.

"Va a ser desafiante bajar el Riesgo País porque los inversores no invierten sólo en la Argentina, tienen mandatos globales que están bajo supervisión de lo que pasa en el mundo. Hoy tenés un montón de riesgos externos potenciales: guerra comercial, las elecciones en USA, la Fed", dijo.

Señaló que "la gente va a ser más cauta para invertir" cuando la Argentina "está en situación de status quo".

"El mercado se estancó después del rally de las elecciones. No veo a los inversores entusiasmarse mucho en esta instancia. No veo cuál puede ser el catalizador en este contexto para un fuerte rally de los activos argentinos", dijo.

TRUMP-powell-kiNI-U701336955427ohD-1200x840@diario_abc.webp Donald Trump y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell. Una guerra que altera a los mercados.

Lo que están cómodos y los que piden claridad

Timerman marcó además que existe una situación de "comodidad" de los inversores con respecto a "lo que espera de la Argentina", lo que estaría limitando el volumen de inversión.

"El mercado compra activos porque en situación de calma necesita algún tipo de carry. Me parece que no hay apetito al carry global. Los que están, están cómodos y al resto no le interesa", dijo.

En esa línea, agregó que "se perdió mucha base de inversores". "Hoy no son muchos los que activamente invierten en la Argentina, como en los 90 con (Mauricio) Macri", sostuvo y aclaró que esa reducción se produjo justamente por la experiencia durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

Otro obstáculo que señala para una reducción del indicador del JP Morgan es que "sigue en juego" cierta incomprensión de los mercados por la política monetaria y cambiaria del Gobierno.

"El mercado tiende a decir 'te felicito por las reservas', pero más que por las reservas se preocupaba porque no entendía la política monetaria y cambiaria. Y ahora eso también está en juego. El mercado apostaba a una flotación sucia, no ocurrió; apostaba a una política monetaria más clara, tampoco la hay, hay mucha volatilidad. El mercado está reclamando más claridad", dijo.

Consideró además que aún hay "incertidumbre" porque el Gobierno aplica "a medias" las políticas del FMI con consenso del mercado para estabilizar una economía.

"El mercado celebra que el Gobierno haya salido del discurso de comprar reservas en el piso de la banda, pero tampoco dijo que va a liberar el tipo de cambio, que va a hacer una flotación sucia con una política monetaria independiente. Tampoco está ahí. Sigue siendo un híbrido y muy dependiente de los flujos, que son muy inestables en la Argentina", dijo.

Wait and see, pero no default

Insistió en que no ve a los mercados "entusiasmarse" con la Argentina, sino que están en modo "wait and see" (esperar y ver). "No hay volumen, el mercado está en comodidad sobre lo que espera de la Argentina. No lo veo discutir sobre la situación de la Argentina con la profundidad de otros momentos. Los inversores miran mercados más interesantes. La Argentina no es interesante: está atascada en la actividad, la inflación y las reservas", dijo.

De todos modos descartó que la Argentina pueda entrar en default, porque, aunque no baje el Riesgo País, conseguirá financiamiento alternativo. "El Gobierno va a conseguir flujos para hacer frente a los vencimientos", estimó.

"No veo una situación preocupante en la que la Argentina no pague. Va encontrar herramientas, van a existir fuentes alternativas", concluyó.

