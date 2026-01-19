Javier Milei cantando con el Chaqueño Palavecino en Jesús María duró minutos, pero todavía retumba después de que Jorge Rial metiera el dedo en la llaga con una ironía que obligó al folklorista a salir a dar explicaciones. Santiago Cúneo desbordó todo, pero el foco quedó claro: cuando el poder se sube al escenario, se pueden ver las contradicciones.
"CHEQUEÑO PAGAVECINO"
Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse
Explotó Jesús María: Javier Milei cantó con el Chaqueño, Jorge Rial marcó la contradicción y el folklore ahora quedó metido en la grieta cultural argentina.
Jorge Rial lo dijo con humor, Santiago Cúneo con violencia: el poder en el escenario
Jorge Rial fue uno de los primeros en marcar la incomodidad desde su cuenta de X, eligiendo la ironía filosa, breve y directa. "El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?", escribió, sin mencionar a Javier Milei pero apuntando de lleno a una contradicción evidente del discurso libertario, que durante meses apuntó contra los artistas por recibir supuestamente privilegios estatales.
El presidente había construido buena parte de su discurso enfrentándose al mundo artístico, cuestionando los festivales financiados por el Estado y señalando a cantantes como Lali Espósito, a quien llegó a llamar "Lali Depósito". Por eso, verlo celebrando arriba de un escenario popular junto a uno de los máximos referentes del folklore nacional fue leído por muchos como una escena bastante contradictoria.
Rial, horas después, aclaró su postura para evitar que el debate se corriera de eje: "Hay que seguir bancando a los artistas y los festivales populares. La cultura es una inversión y lo que más le temen los gobernantes de mentalidad totalitaria", escribió también en X, dejando claro que su crítica apuntaba al poder político y no al Chaqueño, a quien reconoció como un trabajador de la música popular.
Muy distinto fue el abordaje de Santiago Cúneo, que en un video que circuló fuerte en redes sociales, eligió la furia, con insultos personales, acusaciones sin pruebas y un llamado explícito al boicot cultural. "Sorete traidor hijo de puta" y "basura" fueron algunos de los improperios dirigidos al cantante, los cuales lejos de sumar argumentos, terminaron desdibujando cualquier crítica válida sobre el vínculo entre los artistas y la política.
El palito de Lali y las explicaciones del Chaqueño Palavecino
En ese clima espeso apareció Lali Espósito, que volvió a demostrar que no necesita hablar mucho para incomodar. Desde su cuenta oficial de X, replicó un video de la llegada de Milei al anfiteatro José Hernández y escribió: "Qué sorpresa. Qué alegría. ¡Larga vida a los festivales populares!". Sin aclaraciones, sin remate, pero con una carga simbólica imposible de ignorar.
El mensaje dialogó de forma directa con su histórico "Qué peligroso. Qué triste", publicado tras las PASO 2023, cuando Milei fue el candidato más votado. Había una ironía muy evidente para cualquiera que haya seguido el conflicto entre los dos, un cruce que tuvo como eje central el financiamiento de la cultura y el rol del Estado.
El Chaqueño Palavecino, mientras tanto, eligió bajar el ruido. En diálogo con El Tribuno de Salta, defendió su trayectoria y rechazó las acusaciones de manera contundente: "Soy un cantor popular, no tengo banderas políticas". Negó haber recibido dinero por la presencia presidencial y recordó algo básico pero necesario: "Canto con un albañil o con un presidente. Eso es el arte".
No se trata de quién canta con quién, sino de cómo el poder usa (o critica) la cultura según le convenga. Los festivales populares, como el de Jesús María, siguen siendo territorio simbólico sensible, donde la política entra, se muestra y hace bastante ruido. Y cuando eso pasa, el aplauso nunca es ingenuo, aunque lo acompañe una guitarra criolla.
