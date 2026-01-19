Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse

Embed

El palito de Lali y las explicaciones del Chaqueño Palavecino

En ese clima espeso apareció Lali Espósito, que volvió a demostrar que no necesita hablar mucho para incomodar. Desde su cuenta oficial de X, replicó un video de la llegada de Milei al anfiteatro José Hernández y escribió: "Qué sorpresa. Qué alegría. ¡Larga vida a los festivales populares!". Sin aclaraciones, sin remate, pero con una carga simbólica imposible de ignorar.

El mensaje dialogó de forma directa con su histórico "Qué peligroso. Qué triste", publicado tras las PASO 2023, cuando Milei fue el candidato más votado. Había una ironía muy evidente para cualquiera que haya seguido el conflicto entre los dos, un cruce que tuvo como eje central el financiamiento de la cultura y el rol del Estado.

El Chaqueño Palavecino, mientras tanto, eligió bajar el ruido. En diálogo con El Tribuno de Salta, defendió su trayectoria y rechazó las acusaciones de manera contundente: "Soy un cantor popular, no tengo banderas políticas". Negó haber recibido dinero por la presencia presidencial y recordó algo básico pero necesario: "Canto con un albañil o con un presidente. Eso es el arte".

image El Chaqueño Palavecino respondió desde su trayectoria, defendiendo el arte popular como espacio abierto, no como una trinchera ideológica.

No se trata de quién canta con quién, sino de cómo el poder usa (o critica) la cultura según le convenga. Los festivales populares, como el de Jesús María, siguen siendo territorio simbólico sensible, donde la política entra, se muestra y hace bastante ruido. Y cuando eso pasa, el aplauso nunca es ingenuo, aunque lo acompañe una guitarra criolla.

