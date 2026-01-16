Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes

Según publicó AFA, “se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de 1ra. Nacional y 1ra. División B, quedando fijada para el 14/02/2026”.

En cuanto a la 1ra. C: “Se mantiene, por otra parte, el 21/02/2026 para el inicio del Campeonato de Primera División “C”.

El ascenso no tendrá receso por el Mundial 2026.

