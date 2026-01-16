La noticia es importante por lo que implica en medio de la guerra de Clarín y La Nación contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino: el miércoles 21/01, la AFA anunciará la distribución de dinero a los clubes para 2026, y los derechos de televisación resultan las estrellas de jornadas tal como esa.
DEFINICIÓN DE LA TV
Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes
Comunicación a todos los presidentes de clubes de AFA que el miércoles 21/01 Claudio Tapia ofrecerá novedades importantes sobre el dinero 2026 a los clu bes.
Los clubes que disputarán el torneo 1ra. Nacional, ex B Nacional, quieren conocer sus previsiones presupuestarias y hasta ahora, según insiste TyC Sports (Grupo Clarín), la suya es una "generosa" oferta (otros dicen que es "la mejor oferta") para televisar los partidos de esa categoría del fútbol argentino.
Desde que TyC Sports / Grupo Clarín perdió la televisación de la 1ra. A o La Liga Profesional -por decisión de todos los clubes de AFA, que buscaban mejores ingresos televisivos y así nació el Fútbol para Todos-, el multimedios se quedó con la 1ra. Nacional y la B Metropolitana.
El convenio con la 1ra. Nacional concluyó en noviembre 2025, nada impide que sea renovado pero hasta ahora no hubo novedades. Sí sucedió una histérica, violenta e insistente campaña de noticias negativas de AFA impulsada por Clarín y La Nación. En forma casi irónica, a la vez TyC Sports renovó su oferta de contrato, y la AFA ha permanecido en silencio, esperándose novedades definitivas al respecto.
Doble Amarilla
En tanto, la web siempre informada sobre AFA, Doble Amarilla -de referencia obligada al respecto-, informó que AFA reprogramó el inicio del campeonato de la 1ra. Nacional y 1ra. B, que son las de la televisación en disputa.
Según publicó AFA, “se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de 1ra. Nacional y 1ra. División B, quedando fijada para el 14/02/2026”.
En cuanto a la 1ra. C: “Se mantiene, por otra parte, el 21/02/2026 para el inicio del Campeonato de Primera División “C”.
El ascenso no tendrá receso por el Mundial 2026.
