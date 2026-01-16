Se fue pésimo de Boca y se postuló para llegar a Racing: "Lo haré"

El mercado de pases en la Argentina está cerca de cerrar su primera etapa ya que culmina el 20 de enero, aunque la AFA decidió otorgar más tiempo para aquellos equipos que vendan al exterior. En medio de los diferentes rumores, un jugador que se fue pésimo de Boca ahora se postuló abiertamente para convertirse en refuerzo de Racing.
Hace menos de seis meses uno de los jugadores que rescindió su contrato con Boca luego de haber sido una pieza fundamental para el Xeneize fue Sergio Chiquito Romero. El arquero que fue clave para llegar a la final de la Copa Libertadores 2023 terminó siendo relegado al punto tal de no ser considerado nunca más luego de haberse peleado con un plateista en La Bombonera tras haber perdido un Superclásico contra River.
En las últimas horas Chiquito Romero rompió el silencio con DSports y se refirió justamente los motivos que lo llevaron a marcharse del club de La Ribera. “El hincha de Boca me pregunta por qué me fui de Boca. Les respondo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar que no fue como el anterior”, aseveró.
Romero se olvida de Boca y espera por Racing
Ahora Romero está libre luego de un paso breve por Argentinos Juniors y pensando a futuro sorprendió a todos al asegurar que está deseoso de poder volver a Racing, club que lo formó. “Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea. Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranque el torneo”, indicó, un mensaje claro para Gustavo Costas y Diego Milito.
El arquero titular de Racing es Facundo Cambeses y nadie le sacará ese lugar, pero Romero podría llegar para completar el plantel teniendo en cuenta que hace pocos días se produjo la salida de Gabriel Arias. La realidad es que por el momento nadie de La Academia movió fichas y es por eso que Chiquito ya dio el primer paso para concretar un retorno.
“Me llamaron de muchos lugares pero no tengo ganas de mover a la familia de Buenos Aires, así que estoy esperando. Siempre priorizo volver a jugar. Tengo una edad avanzada para lo que es el fútbol y quizás ya puedo aportar desde otro lugar. No tengo problema de estar parado seis meses”, sentenció el arquero de 38 años. Ahora depende de Racing si se da el retorno o no.
