Se fue pésimo de Boca y se postuló para llegar a Racing: "Lo haré"

image

Romero se olvida de Boca y espera por Racing

Ahora Romero está libre luego de un paso breve por Argentinos Juniors y pensando a futuro sorprendió a todos al asegurar que está deseoso de poder volver a Racing, club que lo formó. “Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea. Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranque el torneo”, indicó, un mensaje claro para Gustavo Costas y Diego Milito.